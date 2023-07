Van Dolberg over Vetlesen tot Oyen: naar deze vijf spelers kijkt Marc Degryse komend seizoen uit

Te klein voor Conceiçao en “een echte leider”: wie is Maxime Dupé, de nieuwe doelman van Anderlecht?

Is Maxime Dupé (30) een versterking voor Royal Sporting Club Anderlecht? Een inschatting door zijn ex-coach bij Toulouse over de man die Bart Verbruggen moet opvolgen in doel. “Zonder veel te praten, drukte hij zijn stempel in de kleedkamer. Hij onderhandelde bijvoorbeeld de premies.”