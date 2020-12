Van den Brom zag ondanks zwakke prestatie twee Genkse penalty’s: “Beelden liegen nooit”

Over de prestatie van Racing Genk was coach John van den Brom duidelijk: zwak over de hele lijn. “We hebben vandaag een mindere wedstrijd gespeeld”, sprak hij na de wedstrijd voor de microfoon van Eleven. “Dat heeft zowel te maken met onszelf als met de tegenstander. Anderlecht zette goeie druk waardoor wij moeizaam in ons spel kwamen. Zij hadden ook de betere kansen.”

Toch was Van den Brom het duidelijk oneens met twee scheidsrechterlijke beslissingen. De Genk-coach zag twee niet gefloten penaltyfases voor zijn team. “Ik heb de bevestiging uit mijn kleedkamer gekregen. Er was eerst een duidelijke trekfout op Onuachu, de verdediger trok letterlijk de armen van zijn lijf. Wat wil je nog meer. En dan was er die handsbal in het slot. De bal valt daar duidelijk op zijn onderarm (de bal viel op de schouder van Dauda, red.). Beelden liegen nooit. We hebben een VAR, maar hij roept de scheidsrechter dan niet terug. Dit gaat over wat je ziet en wat je wil zien.” Ook bij de wél gefloten strafschop voor Anderlecht had Van den Brom zijn twijfels. “Het is een lichte overtreding, als het zelfs een fout is. Bij deze fase roept de VAR de scheids wel terug, maar negeert de ref de beelden. Maar wat het ook geworden was, een overwinning voor ons was niet verdiend geweest.”

Naast de nederlaag was er ook de zware hoofdblessure van Cuesta, een stevige aderlating voor Genk. “Carlos heeft een diepe snee in het hoofd en is afgevoerd naar het ziekenhuis”, vertelt Van den Brom. “Over zijn vervanger of een andere tactische oplossing heb ik nog niet nagedacht. We hebben alleszins genoeg opties. Laat ons eerst afwachten of we woensdag kunnen spelen in Eupen. Zij hebben momenteel andere zorgen (coronabesmettingen, red.).”

