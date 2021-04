Van den Brom: “Die 3-2 tegen Antwerp zit me nog steeds dwars”

Belgisch voetbalDe beker is binnen, tijd voor de play-offs! Racing Genk opent de strijd om plek twee morgen tegen Antwerp. “Ik heb het niet vaak over revanche, maar die nederlaag zit me nog altijd dwars”, zegt John van den Brom.

In Genk zijn ze stilaan uit gefeest. Maar goed ook, morgen trapt de bekerhouder de Champions’ play-off op gang op de Bosuil tegen Antwerp. “We hebben goed gevierd”, zei John van den Brom. “Dat mocht ook. Maandag zag ik nog wat duffe kopjes. Maar ik was vooral benieuwd welke groep ik woensdag op training zou krijgen en dat heeft me positief verrast. Het is leuk om te zien dat die motivatie om vol voor die tweede plaats niet alleen vanuit de technische staf komt, maar ook vanuit de groep zelf. Er zit meer in dan wat we nu al in handen hebben (laatste voorronde Europa League, red) en dat is de ‘mindset’ waarmee we aan de play-offs beginnen.”

Quote Alles staat of valt met onze wedstrijd van morgen. John Van den Brom, Racing Genk

Racing Genk begint de nacompetitie als vierde op twee punten van Antwerp. “Alles staat of valt met onze wedstrijd van morgen”, zegt Van den Brom. “Die partij kan voor ons de toon van de hele play-offs zetten. En ik ben doorgaans ook niet de persoon die veel over ‘revanche’ praat, maar de manier waarop wij twee weken geleden verloren op Antwerp zit me toch nog een beetje dwars.” Genk gaf toen in de blessuretijd nog een 1-2 voorsprong helemaal uit handen. In die wedstrijd kreeg kapitein Bryan Heynen overigens ook zijn vijfde gele kaart, hij is er morgen niet bij. “Ik hou er niet van om heel mijn ploeg door elkaar te gooien, dus Bastien Toma wordt de vervanger van Heynen. Het is een speler die heel goed tussen de linies kan spelen en dat hebben we nodig op die positie.”

Door de afwezigheid van Heynen krijgt Bongonda de Genkse kapiteinsband om de arm. Van den Brom had natuurlijk ook zijn zegje over de soap rond Refaelov bij Antwerp. “Van mij hoeft hij niet te spelen, hoor. Ik vind Refaelov een geweldige speler. Het is allemaal een beetje vreemd wat daar gebeurt op dit moment, maar dat maakt onze rekening niet.”

