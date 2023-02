Van de kinesist tot de CEO, zes Mechelaars met hun favoriete anekdote over Vrancken: “‘Hopelijk kunnen mijn dochters mijn overstap appreciëren’, zei Wouter”

CHALLENGER PRO LEAGUE. Lierse en RSCA Futures veroveren laatste plekjes in promotie play-offs

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League hebben Lierse Kempenzonen en RSCA Futures zich verzekerd van een stek in de play-offs om promotie naar de hoogste klasse. RSCA Futures won na een bewogen duel met 2-3 in Deinze, terwijl Lierse met 0-2 ging winnen in Lommel.