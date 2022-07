Van De Ketelaere over Storm tot Hendry: deze spelers kan je straks hoogstwaarschijnlijk niet meer opnemen in jouw Gouden 11-ploeg

Gouden 11Vrijdag is het eindelijk zover, dan trappen Standard en AA Gent de Jupiler Pro League op gang. Met de Gouden 11 kun jij bewijzen dat je de grootste kenner bent van het Belgische voetbal. De eerste zes speeldagen zijn er nog geen prijzen te winnen, omdat de transferperiode nog volop bezig is. Welke spelers zal je in september hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen opnemen in jouw Gouden 11-ploeg? Een overzicht.

1) Charles De Ketelaere (Club Brugge, 28 miljoen euro)

Paolo Maldini is vandaag in Brugge om een doorbraak in het dossier De Ketelaere te forceren. De technisch directeur bij AC Milan hoopt blauw-zwart zo over de streep te trekken. Club Brugge wil graag 35 miljoen euro voor hun goudhaantje, maar AC Milan kwam tot dusver niet verder dan 30 miljoen plus bonussen. De Ketelaere zelf is wel al rond met de Rossoneri.

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © Photo News

2) Tarik Tissoudali (AA Gent, 26 miljoen euro)

Het contract van Tissoudali loopt binnen één jaar, in juni 2023, af. De Buffalo’s deden hem in april een nieuw voorstel, maar de Marokkaanse international ging daar niet op in en er is nog steeds geen oplossing gevonden. Een transfer lijkt dus alsmaar meer aan de orde. Volgens onze AA Gent-watcher, Axel Brisart, is er interesse uit onder meer Turkije.

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © Photo News

3) Bart Verbruggen (Anderlecht, 10 miljoen euro)

Na Josh Cullen lijkt ook Bart Verbruggen van Anderlecht naar Burnley te verkassen. Kompany heeft de Nederlandse goalie hoog op het verlanglijstje staan. Paars-wit zal alleszins geen verlies maken, want Burnley zou rond de vijf miljoen euro veil hebben voor Verbruggen. In 2020 werd hij nog voor 300.000 euro weggeplukt bij NAC Breda.

Volledig scherm Bart Verbruggen. © BELGA

4) Nikola Storm (KV Mechelen, 20 miljoen euro)

Na een fantastisch seizoen met KV Mechelen, hoopt Nikola Storm een mooie transfer te maken. Het Turkse Basaksehir toonde verregaande interesse, maar KVM laat hun sterspeler voorlopig niet gaan.

Volledig scherm Nikola Storm. © BELGA

5) Jack Hendry (Club Brugge, 16 miljoen euro)

De Schotse centrale verdediger heeft interesse van Wolfsburg en Burnley. Hendry lijkt geen bassispeler te worden onder Carl Hoefkens. Hij moet evenwel niet vertrekken bij de huidige landskampioen, maar Hendry heeft mogelijk wel oren naar een buitenlands avontuur.

Volledig scherm Jack Hendry. © Photo News

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1: Ga naar www.gouden11.be en stel je team samen.

Stap 2: Begin na te denken over jouw ideale ploeg, waarmee je denkt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet vijftien spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers per ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat negen euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen. Succes!

Volledig scherm Neem jij Sebastiano Esposito op in jouw ploeg? © BELGA

