Van Crombrugge bijna terug bij Anderlecht, maar Wellenreuther wil nummer één blijven: “Dat is mijn ambitie”

Jupiler Pro League Mats Rits: “Een frustreren­de namiddag”

22 maart “Simon heeft geen bal moeten pakken. Een frustrerende middag”, zo omschreef Mats Rits het gevoel in de kleedkamer van Club Brugge, daar waar de nederlaag tegen een viriel Antwerp net als op 1 augustus hard aankwam. “Een match waarin het voor hen meezat”, aldus Rits. “In Gent viel het goed voor ons, nu was dat niet het geval. Dat de kloof nog steeds ruim genoeg is? Na de break moeten we even opnieuw starten. Onze voetjes zijn altijd op de grond gebleven. We mogen zeker niet gaan zweven, want dan zullen we met onze ‘kop’ tegen de muur lopen.” Rits was ontgoocheld dat hij niet als vijfde Bruggeling voor de Rode Duivels werd geselecteerd: “Ik had erop gehoopt, ja, net zoals iedere voetballer die hoopt voor zijn nationale ploeg te spelen.” Vanaken: “Natuurlijk is het jammer dat Mats er niet bij is. De laatste jaren heeft hij hier getoond wat-ie voor een ploeg kan betekenen. Een selectie voor de nationale ploeg was een mooie beloning geweest. Jammer voor mijn ploegmaat en mijn vriend.”