Van Chong tot Gabulov: wintertransfers Club Brugge leveren zelden meerwaarde

Michael Krmencik - 19 wedstrijden - januari 2020 tot januari 2021

Krmencik kwam met hoge verwachtingen naar Club, maar kon die nooit inlossen. De Tsjechische aanvaller had de nodige moeite om te scoren en mocht afgelopen winter dus andere oorden opzoeken. De bestemming werd het Griekse PAOK Saloniki, waar hij zijn draai wél kan vinden met 6 goals en 2 assists.

Dorin Rotariu - 12 wedstrijden - januari 2017 tot februari 2019

De Roemeen werd bij aankomst gezien als een groot talent, maar kwam niet verder dan 12 wedstrijden en 1 doelpunt voor Club. Rotariu werd uitgeleend aan Moeskroen en AZ. De winger speelt sinds 2019 in Kazachstan bij Astana.

Lex Immers - 10 wedstrijden - januari 2017 tot juli 2017

Immers kwam in de winter van 2017 over van Cardiff City. De Nederlandse middenvelder bleef echter maar een halfjaartje in Brugge en trok al snel terug naar de club waar het voor hem begon: ADO Den Haag. Afgelopen zomer tekende Immers bij NAC Breda.

Carlos Strandberg - 0 wedstrijden - januari 2017 tot augustus 2017

Het verhaal bij Club was voor Strandberg geen succes. Strandberg werd vlak na zijn komst in 2017 uitgeleend aan Westerlo, maar kon daar met 1 doelpunt in 8 matchen geen potten breken. Hij trok die zomer terug naar zijn thuisland. Dit seizoen is hij goed voor 15 doelpunten bij het Saudi-Arabische Abha Club.

Helibelton Palacios - 21 wedstrijden - januari 2017 tot januari 2018

Nog een mislukte transfer uit de winterperiode van 2017: Palacios. De Colombiaan keerde een jaar na zijn komst terug naar zijn thuisland om voor Atletico National te gaan spelen. Begin dit jaar zat hij even zonder club, maar hij vond al snel onderdak bij het Spaanse Elche.

Alexander Scholz - 7 wedstrijden - januari 2018 tot augustus 2018

Scholz had er al een heel parcours in ons land opzitten voor hij bij Club tekende. De Deen toonde al wat hij in zijn mars had bij Standard en Lokeren, maar zijn periode in Brugge was een stuk minder. Scholz speelde amper 7 wedstrijden en vertrok na enkele maanden naar het Deense Midtjylland, waar hij nog steeds aan de slag is.

Ivan Tomecak - 9 wedstrijden - januari 2018 tot februari 2019

In de zomer van 2017 haalde KV Mechelen ene Ivan Tomecak naar België. De Kroaat deed het best aardig en kon al snel een stap hogerop zetten naar Club Brugge. Aanvankelijk kreeg hij ook speelminuten, maar Tomecak verdween al snel uit beeld. De rechtsback speelt sinds zijn vertrek in 2018 bij HNK Rijeka in zijn thuisland.

Vladimir Gabulov - 10 wedstrijden - januari 2018 tot september 2018

Gabulov kon met 2 Russische landstitels de nodige adelbrieven voorleggen, maar de onbetwiste nummer 1 werd hij nooit. De Russische doelman maakte een aantal foutjes waarna hij al snel weer naar de achtergrond verdween. In september 2018 ontbond hij zijn contract. De zoektocht naar een nieuwe club leverde niets op en uiteindelijk hing hij zijn keepershandschoenen aan de haak.

