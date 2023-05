Van Bommel: “Situatie is niet veranderd door bekerwinst” - Geraerts: “Ik heb er vertrouwen in, we gaan voor de titel”

Woensdagavond (20u30) zijn Union en kersvers bekerwinnaar Antwerp aan zet in het Dudenpark. Kunnen de Brusselaars opnieuw op gelijke hoogte komen met leider Racing Genk? Of springt de Great Old naar de tweede plek? Volg alle ontwikkelingen (in aanloop naar de match) hier op de voet.