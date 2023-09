Van Bommel relativeert niet-selectie Vermeeren: “Zou niet op stoel van jullie bondscoach willen zitten”

Even terug naar begin juni. Antwerp was net kampioen gespeeld, Arthur Vermeeren had net de prijs voor ‘Talent van het Jaar’ ontvangen en heel Europa lag aan zijn voeten. Het EK U21 in Georgië moest voor hem de kroon op het werk worden, maar een blessure riep hem een halt toe. Vermeerens debuut bij de beloften moest nog even wachten. Die baalde natuurlijk als een stekker. “Het had een mooie kans geweest om me opnieuw te bewijzen en voor mijn land te spelen.”

Mentale rust

Tegelijk bood het Vermeeren wel wat extra rust, en dat vonden ze binnen Antwerp dan weer stiekem niet zo erg. Het werd een deugddoend weekje Griekenland met vrienden. Even het hoofd leeg maken. Alleszins, nadat de examens erop zaten en hij zeker was van z’n middelbaar diploma. “Ik voelde me na die week rust wel frisser”, zei hij op stage in Oostenrijk. “Daar schrok ik zelf wel van, want het gevoel waarmee ik hier ben aangekomen is anders. Losser, positiever... Het lange seizoen begon toch te wegen.”

Vermeeren kende eigenlijk geen dipje, zoals dat bij veel jongens van zijn leeftijd wel het geval is. Integendeel: hij werd nog dominanter en agressiever op zijn positie. Iets wat Mark van Bommel graag zag gebeuren, en ook bondscoach Domenico Tedesco opviel. En toch is er voor beiden geen plaats in de selectie van de Rode Duivels.

Eerst beloften

“Ik zou niet op de stoel van jullie bondscoach willen zitten”, zei Van Bommel toen de selectie zonder Antwerp-spelers hem werd voorgelegd. “Het is een moeilijke job hoor, België heeft op dit moment veel goeie spelers en hij moet kiezen. Als Antwerp-coach zie ik die jongens elke dag natuurlijk. Ik denk dat Mandela en Arthur in staat zijn om op dat niveau te spelen, maar het is Domenico die beslist en daar heb ik geen kritiek op.”

De pas aangestelde beloftencoach Gill Swerts (zelf overgekomen van Antwerp) nam Vermeeren en Keita, toch de twee basismiddenvelders van de landskampioen, met een brede grijns op in zijn selectie voor Kazakhstan. “Hoe meer ze spelen, hoe beter ze worden”, grijnsde Van Bommel daarover. “Zeker voor jonge spelers. Dat juich ik toe.”

Vermeeren zal het zelf niet toegeven, dat dit een kleine domper is. Natuurlijk gaat hij zich ook voor 110 procent smijten bij de beloften, en zal hij er met een brede glimlach toekomen. Maar ergens beseft hij ook wel dat hij kanshebber was, zeker nu de Duivels met een paar blessuregevallen zitten. Dan had hij kunnen stelen met de ogen, iets waar Vermeeren in uitblinkt. Ongetwijfeld blijft hij er koeltjes onder. Zijn kans komt wel.

