Van Bommel over clash met Anderlecht: “Ik ken Robin Veldman niet persoonlijk, maar we weten waar we voor staan”

Van een crisissfeertje is er op dit moment niet echt sprake op de Bosuil. De 6 op 18 uit de zwarte oktobermaand was natuurlijk een tegenvaller voor het ambitieuze Antwerp, maar de mindere resultaten van de jongste weken hebben er ook weer niet té hard in gehakt. De 27 op 27 uit de eerste negen speeldagen vormde een stevige buffer.

“Als we onze vier nederlagen wat meer hadden gespreid over de tijd had het een ander beeld gegeven, maar dan zouden we gewoon op de zelfde plaats in het klassement hebben gestaan”, merkte Mark van Bommel tijdens zijn wekelijkse perspraatje op. “Oké, in de voorbije weken gaven we de eerste plaats en een mooie uitgangspositie uit handen, maar hoeveelste staan we nu? Nog altijd tweede, hé. Ik wil maar zeggen: bovenaan het klassement zit alles dicht bij mekaar.”

Tegelijk beseft Van Bommel ook wel dat nieuwe uitschuivers voor het WK best vermeden kunnen worden. Anders dreigt Antwerp het eerste grote hoofdstuk van de reguliere competitie met een wrang gevoel af te sluiten. De Great Old doet er goed aan om de efficiëntie opnieuw wat op te krikken, want dat was in de afgelopen weken meermaals een pijnpunt.

“Je kan niet zeggen dat we tegenwoordig niets meer creëren”, benadrukt Van Bommel. “Zowel tegen Kortrijk, Genk als Charleroi hadden we onze kansen. Ik denk dat iedereen het over eens is – ook de pers – dat we eigenlijk beter voetballen dan in het begin van het seizoen. Alleen lukt scoren nu even wat minder vlot. Maar geloof me, dat is in de kleedkamer geen thema, het kruipt niet in de hoofden. We praten er ook weinig over. Garanties heb je nooit, maar als je voldoende kansen bij mekaar blijft voetballen, is de kans groter dat je op een gegeven moment weer vlot begint te scoren.”

Het feit dat Anderlecht donderdag een Europese boost kreeg, is evenmin iets dat Mark van Bommel uit zijn slaap houdt. “Voor een ploeg is het altijd prettig als je wint, maar verder maakt het weinig uit. Of ik nog wat heb geleerd van Anderlechts wedstrijd op Silkeborg? Dat ze ook op een andere manier kunnen spelen dan onder de vorige coach. Ik ken Robin Veldman niet persoonlijk, maar we weten hoe hij werkte bij de beloften en we hebben de drie duels waarbij hij op de bank zat bij de eerste ploeg al uitvoerig bestudeerd. In principe weten we dus waar we voor staan.”

