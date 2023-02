Van Bommel over Arthur Vermeeren: “‘Tuurke’ Rode Duivel? Volgens mij kan het wel”

Belgisch voetbal Na 484 miljoen euro verlies en een half miljard kapitaalin­jec­ties: hoe moet het verder met ons voetbal? “De clubs hebben dit over zichzelf afgeroepen”

Het Belgisch voetbal boekte alweer een recordverlies. Min 156 miljoen euro. Dat maakt 484 miljoen euro rode cijfers over de voorbije vijf seizoenen. Ondertussen pompten de eigenaars voor meer dan een half miljard euro in hun clubs. Hoe levensvatbaar is ons voetbal? En wat wordt er gedaan om de Belgische ploegen weer gezond te maken?

