Van Bommel: “Antwerp tegen de rest. Daar hou ik van” - Vrancken zal vasthouden aan principes

Goed nieuws voor Antwerp en z’n fans. Topschutter Vincent Janssen is hersteld van zijn kuitblessure en raakt speelklaar voor de beslissende wedstrijd op Genk. “Iedereen is goed hersteld, ook Vincent”, zei Van Bommel. “Al zijn er wel een paar twijfelgevallen.” Reken daar gerust opnieuw Ritchie De Laet bij, die komt wellicht niet in actie.

Antwerp strandde zondag op tien minuten van de eerste landstitel in 66 jaar. Een klap die enorm hard aankwam op de Bosuil en ook de dagen nadien nog bleef nazinderen. Ook bij de coach, Mark van Bommel. “Ik heb de spelers twee dagen vrijgegeven om een beetje te bekomen. Dat was ook nodig. We waren klaar voor een titelfeest in eigen huis. De hele stad had hier zo fel naartoe geleefd. Dan is het niet gemakkelijk om de knop ineens om te draaien. Dat gaat niet. Ik kon voor mezelf niet ‘hier stap ik zomaar overheen’. Dat lees je misschien wel in een boek, maar de praktijk is toch helemaal anders. Nadien heb ik mijn groep wel overtuigd van de manier waarop ik het zie. En we hebben gewoon normaal getraind, zoals we dat al het hele seizoen gedaan hebben. Dat is de beste manier om die klap te verwerken. Een coach die in deze situatie gekke dingen zou doen, brengt zijn groep aan het twijfelen. Dan wek je als coach de indruk dat je het niet meer weet. Ik voer hier geen show op, ik zit hier zoals ik hier al het hele seizoen zit.”

En twijfelen dat doen ze bij Antwerp niet volgens Van Bommel. “Neen, twijfel is wat anders dan teleurstelling. Die was groot, maar twijfel is er niet. Ik heb het gevoel dat de buitenwereld ons plots niet meer als favoriet ziet. Dat is mooi, het is Antwerp tegen de rest. Daar hou ik wel van.” Racing Genk is zondag de enige ploeg die niet meer kan rekenen, de Limburgers moeten winnen om kampioen te kunnen spelen. Een thuisploeg die moet, dat kan misschien wel in het voordeel van Antwerp spelen. “Ik ken Wouter een beetje, die speelt altijd om te winnen hoor”, zei Van Bommel. “Maar dat willen wij ook, hoor. Wij staan ook voor aanvallend voetbal met gezonde agressiviteit. Wij hebben dit seizoen al twee keer gewonnen op Genk, we weten dat het kan. Het weer kan volgens mij wel een rol spelen. Ze geven 24, 25 graden, dat zijn andere temperaturen dan we gewoon zijn. Ik woon daar in de buurt, in Limburg is het altijd warmer dan hier. Dat zal sowieso een invloed hebben op de vermoeidheid.” Een hete zondag wordt het hoe dan ook.

Vrancken: “Ik denk niet dat Van Bommel me nog kan verrassen. Maar ik hem ook niet”

“Zolang er kans is, geloven we erin”, stelt Genk-coach Vrancken. “We moeten gewoon onze principes uitvoeren die we sinds dag één uitvoeren. Niet plots met andere dingen beginnen. Gewoon normaal doen, zeg maar. Antwerp is een goede ploeg, dat weten we. Maar wij hebben (in de reguliere competitie, red.) daar gewonnen en thuis gedomineerd. Het wordt een spannende apotheose. De sfeer zondag zal alvast ongelofelijk zijn. De spelers moeten hier van genieten. Want hiervoor ben je voetballer geworden. Iedereen wil spelen voor de titel.”

“Ik denk niet dat Van Bommel me nog kan verrassen. Maar ik hem ook niet meer. Het zal aankomen op details.”

Hoe denkt hij over Union-Club? “Club zal spelen om een resultaat te halen. Ik ken Rik (De Mil, red.) een beetje en die zal het niet zomaar te grabbel willen gooien. Ik ga ervan uit dat de twee ploegen punten willen pakken.”

In tegenstelling tot Union heeft Wouter Vrancken geen blessurezorgen. “Het is altijd goed als je veel keuzes hebt.”

