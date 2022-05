Van “bende nobody’s” tot “ballon die niet barst”: hoe Union inspiratie kan putten uit acht heldhaftige promovendus-kampioenen in Europese topcompetities

Belgisch voetbalUnion kan nog steeds een historische stunt lukken. In het na-oorlogse profvoetbal is het zeer uitzonderlijk dat een promovendus in de hoogste klasse meteen de titel wint. Uit de Europese grootste voetballanden gingen slechts acht clubs Union voor. De heldenverhalen van toen kunnen Union inspireren: “De rivalen dachten: ‘Ze zullen wel breken.’ Maar we zijn nooit gebroken.”

1950 Bordeaux (Frankrijk): van rode lantaarn naar primus

Op 7 mei 1950 viert Bordeaux de titel op de 32ste van 34 speeldagen na een 2-3-zege op het veld van Metz. De valse start van de promovendus met een 3-0-bolwassing op Marseille en de laatste plek na de eerste speeldag beloven nochtans niet veel goeds. Maar Bordeaux blijkt vlot bij schot en klimt snel in het klassement. Onder de hoede van de jonge trainer André Gerard (38) proeft Bordeaux op de 27ste speeldag voor het eerst van de leiding en staat die niet meer af. Acht zeges op rij en een gelijkspel belichamen de straffe eindspurt.

Volledig scherm Kampioenenploeg Bordeaux in 1950. © RV

1951 Tottenham (Engeland): pionier van ‘push & run’-voetbal

Len Duquemin schiet zich op de voorlaatste speeldag tot Tottenham-held. Zijn goal tegen Sheffield Wednesday schenkt de Spurs op 28 april 1951 de titel. De promovendus krijgt dat seizoen het etiket ‘Push and Run Tottenham’ opgekleefd. Trainer Arthur Rowe geldt als de pionier van de vernieuwende tactiek om de bal via meerdere een-tweetjes snel te laten vooruitgaan. De moddervelden in de winter belemmeren dat spel wel. Tottenham ondervindt dat de bal vlotter circuleert zonder zand op het veld te gooien en vindt zo zijn elan terug.

Volledig scherm De Tottenhamhelden van 1951. © Spurs Nostalgia.

1962 Ipswich Town (Engeland): surprise van een bende nobody’s

“Iedereen schreef ons af. We waren een bende nobody’s zonder ervaring die met geluk de titel in tweede klasse gewonnen had.” Zo blikt de legendarische aanvaller Ray Crawford terug op het kampioenenjaar van Ipswich, waarin hij 33 keer raak treft. Ipswich verbaast in zijn maidenjaar in de Engelse hoogste klasse vriend en vijand. In een nek-aan-nekgevecht met Burnley wint Ipswich op de laatste speeldag het pleit. Coach ‘Sir’ Alf Ramsey zou als architect van dat huzarenstuk ook vier jaar later, in 1966, Engeland naar de WK-titel leiden.

1964 Saint-Etienne (Frankrijk): start van gouden tijdperk

Saint-Etienne veert krachtig op na een dramatisch 1962 met winst van de Franse cup én degradatie naar Ligue 2. Na de promotie volgt meteen de titel in de Ligue 1. Een gouden tijdperk voor les Verts in Frankrijk breekt aan: in twee decennia deint de prijzenkast uit tot tien titels en zes bekers. Bij de titel in 1964 zijn trainer Jean Snella, topscorer André Guy (28 goals) en boegbeeld Robert Herbin, alias de ‘Sphinx’, sleutelfiguren. Maar ook een jonge Aimé Jacquet — later coach van de Franse WK-laureaten in 1998 — speelt twee matchen.

1964 DWS Amsterdam (Nederland): eenmalige uitschieter

DWS — Door Wilskracht Sterk — Amsterdam zweeft nu anoniem in de lagere regionen van het amateurvoetbal. Toch heeft de club een roemrijke pagina in zijn historie. Die landstitel in 1964 net na de promotie naar de Eredivisie blinkt voor eeuwig. Met kleppers als doelman Jan Jongbloed, verdediger Rinus Israël en goalgetter Frans Geurtsen blijft DWS grote rivalen als PSV en Ajax voor. 45.000 toeschouwers zien in het Olympisch Stadion van Amsterdam hoe DWS op de slotspeeldag het titelmirakel lukt na een 3-1-winst tegen GVAV.

1978 Nottingham Forest (Engeland): een ballon die niet barst

Union mag zich optrekken aan Nottingham Forest in 1978. Analisten bestempelen Forest toen ook als een counterploeg en menen dat de promovendus een prima start met zes zeges op zeven duels niet kan volhouden. “De ballon zal snel barsten”, klinkt het op de BBC. Maar de ballon springt niet. Integendeel: op 42 matchen verliest Forest er slechts drie. De ijzeren defensie met keeper Peter Shilton slikt amper 24 goals. Bij de titel met zeven punten voorsprong op Liverpool giet Brian Clough zijn reputatie als succescoach bij Forest in beton.

Volledig scherm Fans van Nottingham Forest juichen om de titel in 1978. © YouTube

Volledig scherm De Schot Kenny Burns (rechts) viert het kampioenschap als één van de Nottingham-helden. © YouTube

1978 AS Monaco (Frankrijk): het orakel Delio Onnis

Met 223 goals in 278 duels is de Italiaanse Argentijn Delio Onnis een levende legende van Monaco. Eerst stuwt hij met een karrenvracht goals de Zuid-Franse club in 1977 weer naar de Ligue 1, daarna helpt hij l’AS in 1978 aan de derde landstitel. Nog voor de start van het seizoen vertelt Onnis in de kleedkamer over een opmerkelijke droom: “We gaan onze eerste vijf matchen winnen en we spelen kampioen.” Het scenario komt exact uit. “Misschien heeft die droom in onze hoofden onbewust meegespeeld”, aldus ploegmaat Rolland Courbis.

Volledig scherm Delio Onnis (midden), de goalgetter van Monaco in het kampioenenjaar van 1978. © YouTube

1998 Kaiserslautern (Duitsland): de revanche van König Otto

Trainer Otto Rehhagel, alias König Otto, heeft een ferme hand in de Kaiserslautern-triomf van 1998. Na een zuur ontslag bij Bayern verbindt hij in 1996 zijn lot aan de pas gezakte club, promoveert met tien punten los, en pakt bij de Bundesligarentree revanche op Bayern met 0-1-winst. Kaiserslautern staat de kop na vier speeldagen niet meer af, al is het slot met Bayern nog spannend. Volgens speler Andreas Brehme is Rehhagel een meestermotivator: “En de rivalen als Bayern dachten: ‘Ze zullen weleens breken.’ Maar we zijn nooit gebroken.”

Volledig scherm Andy Brehme, auteur van de beslissende penaltygoal in de WK-finale in 1990 van Duitsland tegen Argentinië, beleeft op zijn oude voetbaldag nog een hoogtepunt bij Kaiserslautern. © AP