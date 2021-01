Van ‘Bambi’ naar Gouden Stier. Hoe Genk ruwe diamant Onuachu heeft geslepen: “Of het nu België of de Premier League is, Paul zal overal scoren”

Moeskroen Nuno Da Costa is zeldzame smaakmaker in de degradatie­strijd: “Een toffe kerel én een goeie dribbelaar”

25 januari Ze zijn zeldzaam in de kelder van het klassement, maar met Nuno Da Costa (29) heeft Moeskroen een absolute smaakmaker in de rangen. De Kaapverdische spits haalt al weken een hoog niveau en was zaterdag op Stayen opnieuw de uitblinker bij de Henegouwers die er met een 0-2-zege de spanning onderaan weer in brachten.