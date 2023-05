Vader Pierre ziet behoud Burnley in Premier League als dé uitdaging voor Vincent Kompany, met versterking uit ons land? “Vince bracht België al veel geld op”

Bij de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen aan Mike Trésor maandag was ook Pierre Kompany te gast. Hij laat zich trots uit over zijn zoon Vincent, die zich na een spelerscarrière bij City nu als trainer van Burnley kan bewijzen in de Premier League. “Maar het behoud zal al een succes zijn.”

Pierre Kompany vertegenwoordigde op het gala van de Ebbenhouten Schoen en de ‘African Awards’ in het Tangla Hotel in Woluwe Romelu Lukaku om zijn ‘Orde van Verdienste’ in ontvangst te nemen. De spits van Inter Milaan kreeg die onderscheiding voor zijn sociale acties tegen racisme en discriminatie in de voetbalstadions.

Vele uitgenodigde gasten wilden met Pierre Kompany op de foto. Voor Het Laatste Nieuws nam hij even de tijd om zich uit te laten over het gepromoveerde Burnley onder Vincent Kompany, hij tekende na dat succes ook prompt voor vijf jaar bij tot 2028 in Burnley.

Volledig scherm Pierre Kompany op het Gala van de Ebbenhouten Schoen. © Virginie Lefour / BELGA

“Heel Engeland waardeert wat Vincent heeft gedaan”, zegt Pierre Kompany. “Ik heb die promotie fel beleefd, want ik was erbij. Het gaf me een gevoel van blijdschap en trots, van een vader die een zoon hard ziet werken en resultaten halen. Ik leef al zo lang met hem mee, zag hem trofeeën winnen bij City, maar dit is ook uitzonderlijk.”

Volgens de vader staat Vincent Kompany nu wel voor een grote uitdaging. We mogen er niet zomaar van uitgaan dat hij als trainer bij Burnley zal verrassen in de Premier League. “Neen, dat is een andere wereld, met veel teams die er al zo lange tijd onafgebroken in spelen. Het behoud verwezenlijken zou al een succes zijn.”

Vakantie? Vincent moet het zien te regelen om toch wat vakantie met de kinderen door te brengen, maar zelfs dan vergeet hij zijn werk niet Vader Pierre Kompany

Als ‘manager’ naar Engels model rust er veel verantwoordelijkheid op de schouders van Vincent Kompany om de ‘overlevingsmissie’ in de Premier League tot een goed einde te brengen. “Vincent werkt hard, hard, hard”, aldus Pierre Kompany. “Vakantie? Hij moet het zien te regelen om toch wat vakantie met de kinderen door te brengen, maar zelfs dan vergeet hij zijn werk niet. De hele tijd zit hij met Burnley in zijn hoofd. Hij is verplicht om nu al een plan op te maken voor de voorbereiding op volgend seizoen.”

The Athletic schreef al dat Burnley in juni een tiendaags pré-trainingskamp in Portugal zou inlassen. Daarna volgt een break van tien dagen eer de echte voorbereiding in juli start. Hamvraag is hoe Kompany zijn ploeg wil versterken om Premier Leaguewaardig te zijn. Bij de overstap van Anderlecht naar Burnley vorig jaar ‘shopte’ Kompany met een beperkt transferbudget gretig op de Belgische markt met Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard), Manuel Benson (Antwerp), Anass Zaroury (Charleroi) en Vitinho (Cercle). Na de winterstop kwamen daar Lyle Foster (Westerlo) en Ameen Al Dakhil (STVV) bij.

Volledig scherm Pierre Kompany © Marc Baert

Pa Kompany: “Vincent heeft de Belgische clubs zo al veel geld opgebracht, ook Anderlecht. Hij is de eerste Belgische trainer die naar het buitenland gaat en jonge Belgische talenten meeneemt. Burnley is een normale club die zijn uitgaven in het oog moet houden en dat zal Vincent doen. Ik zie hem niet met geld gooien. Maar of hij opnieuw in België spelers zal halen? Daar moei ik me niet mee, daar kijk ik zelfs niet naar.”

Pierre Kompany zal volgend seizoen wel vaak naar Engeland reizen om Burnley in de Premier League te volgen. “Het is makkelijker nu omdat een zestal ploegen in de Premier League in de regio van Londen zitten. En Burnley ligt in de buurt van Manchester en Liverpool, dus ça va.”

Volledig scherm © Photo News