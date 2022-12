Unionrevelatie Lazare Amani over zijn “revanchejaar” 2022, bekroond met memorabele eerste cap voor Ivoorkust: “Ik stond net in te checken voor vakantie”

Union‘I had a dream.’ Lazare Amani maakte de zijne in 2022 bij Union helemaal waar met zijn doorbraak als topper in België: “Het is mijn beste jaar als prof.” Eindelijk, want de Ivoriaan zag eerder veel zwarte sneeuw. Het belletje van Aruna Dindane voor zijn eerste selectie voor Ivoorkust tijdens de WK break bekroonde zijn topjaar: “Ik kan niet verbergen dat het een soort wraak is.”

Dindane doet in België nog een belletje rinkelen. De Ivoriaanse dribbelaar speelde tussen 2000 en 2005 voor Anderlecht en won naast vier titels de prestigieuze Gouden Schoen in 2003. Momenteel is hij aan de slag als manager bij de nationale ploeg van Ivoorkust, en dat kan gezien zijn goede band met België in de kaart gespeeld hebben bij de eerste oproeping en cap van Lazare, op 16 november in het oefenduel tegen Burundi.

Het telefoontje van zijn selectie bij het ingaan van de WK-break kwam blijkbaar als een volslagen verrassing voor Lazare. “Het was vreemd, omdat ik net in de luchthaven stond”, zegt Lazare. “Ik had net mijn bagage ingecheckt omdat ik op vakantie ging in Ivoorkust. De bondssecretaris gaf me Aruna Dindane door. Hij wist dat ik in vorm was. Ik had recent met Union nog gescoord tegen AA Gent. Hij vertelde me dat ik opgeroepen was. Ik belde mijn vrouw dat ik zou terugkeren naar huis om een extra koffer mee te nemen (lacht).”

En Lazare mocht een nieuwe vluchtbestemming boeken: Marokko. In Marrakech speelde Ivoorkust twee oefenduels tegen Burundi en Burkino Faso. Lazare viel 30 minuten in het met 4-0 gewonnen duel tegen Burundi: “Ik voelde me bijzonder trots omdat mijn droom uitkwam. Ik had eerder wel internationaal met de U20 en U23 gespeeld, maar nooit bij de senioren. Bij die eerste selectie, zei ik tegen mezelf: ‘Wow, het kan dus toch nog.’ Maar mijn droom stopt nog niet: ik hoop nu met Ivoorkust de Afrika Cup te spelen. Dat is het doel, maar er zijn veel goede spelers op mijn positie.”

In zijn invalbeurt liet Lazare een goede indruk na. Dat merkte hij toen hij na zijn interland alsnog op vakantie ging in Ivoorkust: “De Belgische competitie was in Ivoorkust niet op tv te volgen. Tijdens de interland konden de mensen zien hoe ik speel, dat ik veel met de bal doorbreek. Ik viel op met een andere stijl. Ik ontving veel mooie berichten op sociale media. En in Oumé vanwaar ik afkomstig ben, zat iedereen aan de tv gekluisterd. Telkens als ik de bal raakte, hebben ze geschreeuwd. Vroeger hadden de mensen in Oumé me nog in het zand zien spelen, en nu was ik een international op tv.”

Voor Lazare bekroonde de interland een topjaar waarin hij definitief doorbrak als prof. In de heenronde van het vorige stuntseizoen van Union bij de comeback in de hoogste klasse viel hij vooral in, maar vanaf januari stond hij bijna steeds in de basis en hij trok die lijn met sterke prestaties dit seizoen door. In totaal speelde hij 45 matchen in 2022. Ook Europees pikte Amani het niveau probleemloos op. In april al had Union de aankoopoptie in het huurcontract van Charleroi gelicht en zijn prestaties gehonoreerd met een contract van drie jaar.

Spelers als Teddy Teuma, Victor Boniface of Simon Adingra maken misschien in cijfers meer het verschil, maar Lazare valt op door een breed scala aan skills. Hij is technisch goed onderlegd, zet zich als lichtgewicht toch stevig in de duels, heeft volume om veel terrein te bestrijken, is snel met de bal aan de voet en infiltreert makkelijk in het laatste kwart van het veld. Zo versierde hij maandag nog een strafschop tegen KV Oostende. Af en toe pikt hij een goal mee, al zou Lazare liever nog meer scoren. Zijn pareltje tegen Gent half oktober - een knal pal in de winkelhaak - blijft wel heuglijk, net als zijn loepzuivere assist voor Dante Vanzeir die toen Lazare bedankte door denkbeeldig zijn schoenen te poetsen.

Hoe hij daarna met de media sprak was ‘vintage’ Lazare: bescheiden, collegiaal, goedlachs. “Die assist maakte me nog gelukkiger omdat ik graag anderen laat scoren. Maar ik maakte ook mijn mooiste goal ooit. Ik ben opgelucht omdat mijn teamgenoten me altijd plaagden dat ik meer moet proberen te scoren.” Volgens coach Karel Geraerts ligt Lazare erg goed in de groep: “Hij heeft een goede ingesteldheid en is op zijn manier grappig. Maar hij is vooral een moderne voetballer met een grote motor en versnelling.” Uniondoelman Anthony Moris typeerde Lazare in de krant L’Avenir dit jaar met een toffe acecdote: “We voelden meteen een goed mens. Ik noem hem de minister van Financiën, omdat hij altijd vragen stelt over de ingehouden belastingen op zijn loon, een teken van interesse en intelligentie.”

Lazare zag zich in 2022 bij Union dus helemaal naar waarde geschat. Eindelijk, want hij is toch al 24 jaar oud en zijn parcours voor Union ging niet altijd over rozen. Als 18-jarige belandde hij bij Eupen waar hij geen onbetwiste titularis was en tegen de degradatie vocht. In zijn vierde seizoen verhuurde Eupen hem in de winter aan Charleroi, waar hij niet aan de bak kwam. De competitie stopte toen ook voortijdig door covid. Net voor het nieuwe seizoen overleed dan zijn vader in Ivoorkust. Lazare raakte daarna zelf besmet met covid en miste zo het nieuwe seizoen. Charleroi leende hem uit aan Estoril Praia in de Portugese tweede klasse, maar ook daar zat Lazare vaak op de bank. Union gooide een reddingsboei.

Leren uit donkere jaren

Lazare zei daarover dat hij terug naar België wou omdat hij nog iets te bewijzen had. Union gaf hem de kans een antwoord te geven aan zij die niet in hem geloofd hadden. “Al heb ik ook aan mezelf getwijfeld”, blikt hij nu terug op die moeilijke periode: “Maar ik wist wat ik persoonlijk kon. Die donkere jaren hebben gediend om te beseffen welke fouten ik gemaakt heb en waarin ik mezelf kon verbeteren. 2022 vat ik nu samen als mijn beste jaar als prof. Zowel qua aantal wedstrijden, het plezier, emotioneel als in goed leven.”

Ook zijn oproeping voor Ivoorkust ziet Lazare wat als een revanche. Want met de U23 van zijn land had hij zich voor de Spelen in Tokio in 2021 geplaatst, maar voor het olympisch toernooi kreeg Lazare geen oproeping: “Ik was daar zo teleurgesteld over. Ik probeerde uit te zoeken waarom, maar ik kreeg geen antwoord of follow-up. Ik verberg niet dat dat ik mijn cap bij de senioren nu als een soort wraak voelt. Het heeft me geprikkeld.”

