Union zet scheve situatie op Kortrijk recht en start Champions’ play-offs samen met Genk aan kop, Karel Geraerts: “Ook blij dat Club Brugge erbij zit”

Geen post-Europese blues voor Union. Na de uitschakeling in de Europa League pikte Union de draad weer met succes op in de competitie, al liep dat niet van een leien dakje. Trainer Karel Geraerts nam de wedstrijd zeker niet licht op: hij startte met zijn sterkste ploeg, op Bart Nieuwkoop die met vier gele kaarten stond. Union wou niet het risico lopen om hem bij een nieuwe gele kaart kwijt te spelen door een schorsing voor de play-offs.

Na een dik kwartier was er geen vuiltje aan de lucht. Integendeel: Union speelde dominant en kwam verdiend op voorsprong, uitgerekend via Terho die Nieuwkoop verving. Misschien nog mooier was de assist van Boniface met een hakballetje, maar Terho werkte ook knap af.

Kortrijk was niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden. In apocalyptisch weer vocht de thuisploeg voor elke morzel grond. Halfweg de eerste helft maakte Kortrijk gelijk. Selemani schilderde een vrije trap haarfijn op het hoofd van Silva die hard in doel buffelde. Het was randje buitenspel, maar de VAR valideerde na een lange check het doelpunt.

Union kon daarna moeilijk het heft opnieuw in handen nemen. Kortrijk pakte uit met snelle en gevaarlijke uitbraken. De Brusselse verdediging stond vaak onder druk: Kandouss liet zich enkele keren in de luren leggen en uiteindelijk moest Union een penalty toestaan. Lazare trapte ongelukkig op de voet van D’Haene. De Kortrijk-legende mocht zijn afscheid na acht jaar en 241 matchen bij zijn hartsclub opfleuren door zelf de penalty te trappen. Moris stopte zijn schot nog in eerste instantie, maar de rebound was raak.

Union moest in de tweede helft een tandje bijzetten om het tij te keren. Maar de Brusselse club heeft een patent op comebacks dit seizoen, al zou Kortrijk zijn vel duur verkopen. Geraerts deed kort na het uur een viervoudige wissel: Boniface, Lazare, Kandouss en Lynen gingen aan de kant voor Nilsson, Puertas, El Azzouzi en François. Het nieuwe bloed bracht nieuwe schwung. De gelijkmaker halfweg de tweede helft luidde de ommekeer in. Watanabe kopte een vrije trap van Teuma ongelukkig in zijn eigen doel. Union ging erop en erover. Adingra zette op links een mooie actie op: Nilsson liet de voorzet slim door de benen glippen voor de aanstormende Terho die zijn tweede van de avond lukte. Adingra nam alle twijfel weg door te profiteren van een te korte terugspeelbal van Silva: 2-4.

Karel Geraerts verwacht interessante play-offs: “Ook blij dat Club Brugge erbij zit”

Union kan na de zwaarbevochten zege op Kortrijk (2-4) de ultieme titelstrijd in de nacompetitie op gelijke hoogte en met gelijke wapens als Genk starten. “Die play-offs gaan heel interessant worden”, zegt Union-trainer Karel Geraerts.

Over de prestatie van Union op Kortrijk had Geraerts gemengde gevoelens. De eerste helft met een 2-1-achterstand bij de rust stemde hem kritisch. Het gebeurt niet vaak dat Geraerts zo streng is voor zijn team: “Bij de rust had ik wel elf spelers kunnen wisselen. Ik zag spelers in de eerste helft met de vingers wijzen naar elkaar, dat zie ik niet graag. Union moet een unie zijn.”

Maar de tweede helft zag hij dan weer een Union dat zich collectief uit de naad werkt om te slagen in een comeback. “Op het einde van de rit kan elk punt cruciaal zijn”, zegt Geraerts. “Deze drie punten op Kortrijk zijn evenveel waard als drie punten in het begin of midden van het kampioenschap.”

Dat Club Brugge - vorig seizoen in de titelstrijd de boeman voor Union - alsnog in PO1 raakte, maakt de titelstrijd des te boeiender volgens Geraerts: “Club Brugge is het gewend om play-off 1 te spelen. Die gaan zeker meer willen doen dan alleen aanwezig zijn. Club zal zich willen tonen, wat heel logisch is. Ze zitten in de winning mood. Ik ben eigenlijk heel blij dat ze erbij zitten.”