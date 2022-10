Union zet deadline bij gemeente Vorst over nieuw stadion: “Willen zo snel mogelijk duidelijkheid”

UnionUnion Sint-Gillis wil vaart maken over de nieuwe stadionplannen. De Bemptsite in Vorst geniet de voorkeur, maar het dossier zit voorlopig muurvast bij de gemeente Vorst. CEO Philippe Bormans voert de druk op en vraagt nu voor eind dit jaar klaarheid of de club het project mag starten.

In september deed Union een officieel schrijven aan de gemeente Vorst over de Bemptsite als mogelijke locatie, in dat geval dicht bij het huidige Joseph Marienstadion. Als Vorst groen licht geeft, kan het dossier in een stroomversnelling komen. Union wil het stadion van circa 80 miljoen euro met een capaciteit voor 16.000 toeschouwers - met liefst 70% of 11.000 staanplaatsen - volledig zelf financieren. De gemeente of het Gewest, dat de bouwvergunning moet afleveren, hoeft dus niet op te draaien voor de kosten.

Het antwoord aan Union schepte nog geen klaarheid over een overeenkomst. “Het bestuur van de gemeente houdt alles tegen”, zegt Union-CEO Philippe Bormans in Het Nieuwsblad. “Het is geen ‘neen’, maar ook geen ‘ja’. We hebben de gemeente nu duidelijkheid gevraagd om voor 31 december kleur te bekennen. Bij een ‘njet’ zoeken we naar alternatieven.”

Volledig scherm Union-CEO Philippe Bormans in het stadion van Malmö, waar Union zijn vijfde groepswedstrijd in de Europa League speelt. Bormans is pleitbezorger van een nieuw stadion om de toekomst van Union structureel te bestendigen. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Een gemeentebestuur laat zich wel niet zomaar onder druk zetten. Vorig jaar had Union al aan Vorst laten verstaan graag voor eind vorig seizoen klaarheid te willen. Maar zoals elk groot stedebouwkundig werk loeren veel mogelijke struikelblokken om de hoek. Zo moet er een sluitend mobiliteitsplan zijn, waarover de gemeente nog bijkomende vragen gesteld heeft aan Union. Ook omwonenden kunnen in verzet gaan. De buurt van Vorst is al tientallen dagen per jaar parkeergewijs belast door Vorst Nationaal. In het nabijgelegen Bemptpark zijn de laatste jaren sportterreinen gelegd waar veel jongeren spelen. Ook de eigendomsstructuur bij een overname van de gronden is een discussiepunt: huren, kopen of erfpacht? Union ligt trouwens in handen van een Engelse eigenaar. Volgens Union zijn vele mogelijke obstakels wel al uit de weg geruimd. “Het budget is er, de nodige studies waaronder die van mobiliteit zijn uitgevoerd en voorgesteld aan de gemeente en het Gewest staat achter onze plannen”, zegt Maarten Verdoodt, woordvoerder van Union.

Meerdere betrokkenen zeggen dat het dossier “moeilijk” ligt of nog “vast” zit. Al bestaat er wel een politieke consensus dat Union een modern stadion nodig heeft om zijn opmars in het Belgische voetbal in de toekomst structureel te bestendigen. Zelfs bij het huidige succes draait Union op circa zes miljoen euro operationeel verlies. Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet staat in principe positief tegenover het project. De vraag is wel welke baten Vorst bij een nieuw stadion van Union Sint-Gillis op zijn grondgebied heeft. Ja, er is een mogelijke economische hefboom en Union vervult met zijn sympathieke non-agressieve fanhouding sociaal een goede rol, maar daartegenover vreest de gemeente de overlast van een modern stadion en dat het project mogelijk verder zal snijden in groengebied. Volgens Union is die laatste vrees onterecht. De plannen zijn zo uitgetekend dat het niet ten koste van groen zal gaan. “De site is momenteel een stortplaats, het gaat niet om een groene zone en we raken ook niet aan het sportcomplex”, laat Bormans weten.

Volledig scherm Union-CEO Philippe Bormans bij de presentatie van het officiële jubileumboek 'Union 125 jaar' deze week. © BF

Bormans wil het nieuwe stadionplan wel begrijpelijk hoog op de agenda houden bij de gemeente. De verhoopte verhuis in 2024 lijkt nu al niet meer haalbaar. Bij een boekpresentatie voor het 125-jarig bestaan van Union deze week benadrukte Bormans ook nog eens het belang van een nieuw stadion. “We weten allemaal dat het economisch moeilijk is voor een club als Union in dit stadion. Maar er zijn opportuniteiten die we met beide handen kunnen grijpen. Dit moment kan een hefboom zijn voor het nieuwe stadion, zodat we binnen 25 en 75 jaar als Union 150 en 200 jaar bestaat een nieuw boek kunnen maken.”

Union heeft er alle belang bij om snel knopen door te hakken: in 2024 vinden ook nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Brussel plaats met een eventuele nieuwe coalitie tot gevolg.

Volledig scherm Union wil uitgroeien tot een vaste waarde in de hoogste klasse van het Belgische voetbal en vindt een modern stadion noodzakelijk om financiële stabiliteit te genereren. © BELGA