Union zelfs met rotatie met 1-6 oppermachtig op Oostende, coach Vanderhaeghe not amused: “Voel me verantwoordelijk, maar ook in steek gelaten”

Jupiler Pro LeagueUnion haakt zich vast aan Club in de top vier. Een vlotte 1-6-zege op KV Oostende verlengt de zegereeks tot 12 op 12. Vanzeir zette zijn stijgende vorm in de verf met twee goals en een assist. Bij KV Oostende verbeet coach Yves Vanderhaeghe zijn ontgoocheling: “Ik ben dit niet gewoon, niet als speler en niet als coach.”

Traditionele topclubs als Standard, Gent of Anderlecht die nog azen op de Champions’ play-offs weten dat de plaatsen duur zullen zijn. Want Union lijkt ook dit seizoen sterk genoeg om zich in de top vier te handhaven. Zelfs in een post-Europese match op KVO met een opvallende rotatie van liefst vier spelers met het oog op een drukke week met toppers tegen Gent en Club, kende Union geen verval.

Sykes, François, Rodriguez en Nilsson mochten starten voor Kandouss, Nieuwkoop, Teuma en Boniface. Nilsson had eerst wat kansen gemist, maar het vizier van Vanzeir stond vanavond wel heel scherp. Hij knalde de 0-1 overhoeks hard in de doel, op het half uur volgde zijn tweede in twee tijden. Voor Vanzeir was het al een dik jaar geleden dat hij op Cercle nog eens twee keer in een match gescoord had. Met vier competitiedoelpunten in de laatste drie wedstrijden en ook een Europese goal tegen Braga is zijn vorm duidelijk aan het pieken.

Volledig scherm © Photo News

Na de rust viel Boniface in voor Nilsson en ging Union op zijn elan voort: Sykes lukte de 0-3 na een gave assist van uitblinker Vanzeir, en invaller Adingra dikte aan tot 0-4. In de slotfase milderde Ambrose tot 1-4, maar in blessuretijd pikten ook Boniface en Puertas voor Union nog een doelpunt mee. 1-6 dus, voor KV Oostende een haast even pijnlijke score als de 1-7 vorig seizoen. KV Oostende blijft na het verlies net boven de degradatiestreep hangen.

Unioncoach Geraerts: “Ik laat de spelers niet naar de kalender kijken, anders verdwalen ze in ons programma”

1-6 gaan winnen op KV Oostende, dat had Unioncoach Karel Geraerts zelfs niet in zijn stoutste dromen kunnen denken. “Want we hebben KV Oostende goed geanalyseerd en we waren onder de indruk hoe goed ze de laatste weken gevoetbald hebben, evenwel zonder zich te belonen met veel punten omdat ze de kansen niet afmaakten. Maar ik ben blij dat we tegen deze ploeg zo konden winnen.”

Volledig scherm Coach Geraerts zag na de rotatie van enkele cruciale geen verval in zijn ploeg. © BELGA

Temeer Geraerts enkele cruciale spelers extra rust gegund had, met deze week nog de midweekse match tegen AA Gent en zaterdag de topper tegen Club Brugge voor de boeg. Zo bleef kapitein Teuma op de bank, Boniface, Nieuwkoop en Adingra zouden pas na de rust invallen. “Als je roteert, gaat het niet altijd zoals je wenst, maar vandaag is dat voor ons heel goed uitgedraaid”, aldus Geraerts. “We hebben als staf de verantwoordelijkheid om het drukke programma goed te managen. Ik laat de spelers zelfs niet naar de kalender kijken, anders verdwalen ze erin. Ik wou enkele spelers even wat ademruimte geven, anders overleven we de komende weken niet. Voor Nilsson (die lange tijd geblesseerd was, red) was het voorzien dat hij 45 minuten zou spelen.”

Geraerts liet Vanzeir wel aan de aftrap beginnen, en daar zal hij geen spijt van hebben gezien zijn matchbepalende rol: “De ploeg weet goed wat ze aan Dante hebben. Naast het veld brengt hij veel vreugde in de kleedkamer, en op het veld heeft hij een interessant profiel met zijn diepgang in de ruimte. Met twee goals heeft hij zijn nut bewezen.”

KVO-coach Yves Vanderhaeghe: “Ik voel me verantwoordelijk, maar ook wat in de steek gelaten door de ploeg”

Volledig scherm Yves Vanderhaeghe kreeg geen vuur in zijn ploeg: "Ik miste beleving, iedereen liet zich zo makkelijk wegzetten." © Photo News

Trainer Yves Vanderhaeghe kon z’n ontgoocheling onmogelijk verbergen na de zware 1-6-nederlaag in eigen huis. “Na zo’n uitslag heb je niet veel recht op spreken. Behalve onze bemoedigende start waren we gewoonweg ondermaats. Ik zag veel kopjes naar beneden gaan en de spelers konden geen vuist meer maken. Elk schot op doel vloog binnen en daarom verloren de spelers hun motivatie. Al zou dat natuurlijk niet mogen: we moeten strijden om in eerste klasse te blijven, hé”, zucht de ervaren oefenmeester.

Halfweg de eerste helft al - het stond toen nog maar 0-1 - barstte Vanderhaeghe in woede uit. “Ik miste beleving, iedereen liet zich zo makkelijk wegzetten. Dit is mijn grootste nederlaag als trainer ooit. Ik voel me dan ook verantwoordelijk, maar ook in de steek gelaten door de groep. Ik ben dit niet gewoon als speler noch als coach. Maar één wedstrijd staat niet gelijk aan een volledig seizoen. Ik heb de spelers al aangesproken, we moéten reageren.”

Die reactie mag niet lang op zich laten wachten: woensdag trekt KVO naar Antwerp, zondag komt degradatieconcurrent Zulte-Waregem naar de kust. “Maar laat ons nog niet te veel over die wedstrijden spreken als we hier met het schaamrood op de wangen naar de kleedkamer trekken. Eerst moeten we hier een nachtje over slapen. Toch moeten we positief blijven: met alleen maar verwijten geven, komen we geen meter vooruit.” (TVA)

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Union's Loic Lapoussin and Oostende's Brecht Capon fight for the ball during a soccer match between KV Oostende and Royale Union Saint-Gilloise, Sunday 16 October 2022 in Oostende, on day 12 of the 2022-2023 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER © BELGA