Union, wanneer traditie straks een handicap wordt in 1A: “Een nieuw stadion bouwen. Hier of elders”

AA Gent Tarik Tissoudali ontpopt zich meteen tot een meerwaarde voor AA Gent: “Ik hoop dat ik snel helemáál mezelf kan zijn”

15 maart Tarik Tissoudali (27) heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot een meerwaarde voor AA Gent. De Amsterdamse pleintjesvoetballer is na een moeizame weg naar de top vastberaden om het helemaal te maken. “Ik heb een visie, ik heb een plan, daar komt niemand meer in de weg.”