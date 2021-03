Union verzekert zich tegen RWDM van titel en keert na 48 jaar terug in hoogste klasse

Anderlecht Het blunder­boek van Anderlecht werd tegen KV Mechelen nog wat dikker: “Vandaag is iedereen Buffalo in het Lotto Park”

8 maart Het was andermaal niet het meest geïnspireerde Anderlecht, maar dan nog was puntenverlies onnodig. Het blunderboek is dik. Wint KV Oostende straks, dan is play-off 1 zeer ver weg.