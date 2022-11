Union vermijdt in extremis thuisnederlaag tegen Westerlo na late gelijkmaker, Brusselaars springen over Club naar derde plek

RSC Anderlecht Streep door de rekening van Anderlecht? Yari Verschae­ren mogelijk langer out met knieblessu­re

Op Anderlecht maken ze zich ook zorgen om de knie van Yari Verschaeren. Verschaeren raakte afgelopen donderdag geblesseerd tegen FCSB. Zaterdag was de medische staf nog hoopvol dat de tien kon aantreden tegen Eupen, maar zondag bleek de pijn te zijn toegenomen. “Hij ondervond last van zijn knie en we willen de blessure vooral niet erger maken”, zei Veldman na de zege tegen Eupen. “Daarom speelde hij niet. Of hij er in Silkeborg wel zal bij zijn weet ik nog niet, er moeten nog een aantal onderzoeken gebeuren.”

31 oktober