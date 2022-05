Union trekt naar rechtbank tegen Felice Mazzu, maar niét tegen Anderlecht

Belgisch voetbalDe overgang van Felice Mazzu (56) naar Anderlecht eindigt in de rechtbank. Union onderneemt juridische stappen tegen Mazzu (niét tegen Anderlecht). En dat terwijl paars-wit nog enkele uren eerder apetrots haar nieuwe hoofdtrainer aangekondigd had.

Deze middag, 17u30. Anderlecht kondigt via zijn officiële kanalen met trots de komst van Felice Mazzu als nieuwe hoofdcoach aan. Met een contract van onbepaalde duur moet de succestrainer van Union paars-wit weer naar de top loodsen. “Het zal mijn taak zijn om de voetbalidentiteit en de stijl van het huis te koppelen aan resultaten, en jonge spelers te integreren en verder te ontwikkelen”, aldus Mazzu in het statement. Ook voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Peter Verbeke zijn in de wolken met hun nieuwe T1. De blikken gaan al richting 20 juni, wanneer Mazzu zijn eerste training als RSCA-coach zal leiden.

Tot Union Saint-Gilloise van zijn kant anderhalf uur later de feestvreugde bederft. De vicekampioen dropt een bommetje door te stellen dat de club geen akkoord vond met Anderlecht én dat Mazzu zijn contract verbroken heeft door beroep te doen ‘op de wet van 3 juli ‘78', zoals staat te lezen. “Union is verbijsterd door het optreden van haar coach en van Anderlecht en zal onderzoeken welke juridische stappen gezet kunnen worden”, luidt het in een communiqué. Die juridische stappen zullen er zijn tegen Mazzu, niét tegen Anderlecht, zo werd bevestigd aan onze redactie.

Anderlecht verrast

Opnieuw een uurtje later, rond de klok van achten, is daar Anderlecht nog eens. Het is verrast door de communicatie van Union en gaat in het verweer tegen de beschuldigingen. Paars-wit meent dat de overgang van Mazzu niets te maken heeft met de beruchte wet van 24 februari ‘78 zoals die in voetbalmiddens gekend is. “RSCA heeft de voorbije dagen constructief overlegd met Union over een meer dan faire afkoopsom, maar heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken”, stelt de club. “In afwachting daarvan heeft Felice Mazzu zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven, niets meer en niets minder.” Anderlecht geeft nog aan dat het de intentie van de club blijft om een akkoord te vinden met Union. Al lijkt het onvermijdelijk dat de verhuis van Mazzu zal eindigen in de rechtbank.

Dat verandert evenwel niets aan het feit dat de Italobelg volgend seizoen coach is in het Lotto Park. Met Sandro Salamone (videoanalist), Thibaut Meyer (fysiektrainer) en Laurent Deraedt (keeperstrainer) maakt het grootste deel van de Union-staf mee de oversteek naar Anderlecht. De Fransman Samba Diawara komt in principe over van Charleroi om T2 te worden.

