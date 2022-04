Union traint onder Spaanse zon: “Natuurlijk zou het heel zuur zijn als we die eerste plek nog afgeven”

Union is deze ochtend in alle vroegte naar het Spaanse Alicante gevlogen voor een ministage om de Champions’ play-offs voor te bereiden. De Brusselse competitieleiders slaan hun tenten vijf dagen op in het kustdorpje Algorfa. Op de planning staan zes trainingen en enkele fitness-sessies. Maandag oefent Union tegen de Spaanse tweedeklasser FC Cartagena.

Het doel is vooral om de laatste details te ‘finetunen’ richting de play-offs, zei Dante Vanzeir voor vertrek (zie video boven). “Om dan nog zes matchen te knallen. Kijk, zelfs als we vierde worden is ons seizoen geslaagd. Maar anderzijds: als je zo lang op die eerste plek staat, dan wil je die niet graag afstaan. Dat zou heel zuur zijn. We gaan het match per match bekijken en dan zien we wel. We gaan er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen.”