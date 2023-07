Union stelt Alexander Blessin aan als opvolger van Karel Geraerts

Union heeft zijn opvolger voor Karel Geraerts. De Duitser Alexander Blessin wacht een zware taak. Zijn spelfilosofie lijkt alvast te passen in het Dudenpark. “Je moet ook tégen de bal kunnen spelen. Daarmee bedoel ik: weten wanneer en hoe je druk moet zetten. In het Duitse voetbal hebben we een zegswijze. ‘De beste spelmaker is de Gegenpressing’.”

Felice Mazzu: tweede. Karel Geraerts: derde. Allebei de Champions’ play-offs gespeeld. Allebei meegedaan tot de laatste speeldagen voor de titel. Op een paar minuten na was Union vorig seizoen zelfs kampioen. De uitdaging voor Blessin wordt met andere woorden groot. Hij moet beter proberen doen dan zijn voorgangers. De vraag is of dat überhaupt mogelijk is - de Champions’ play-offs halen wordt al een heel karwei.

De Duitser kent de Jupiler Pro League alvast. Drie jaar geleden werd hij als nobele onbekende aangesteld bij KV Oostende. Hij maakte indruk met zijn pressingvoetbal en reanimeerde een club die op sterven na dood was. En vooral: hij deed met spelers die weinig ervaring hadden op het allerhoogste niveau. Denk aan bijvoorbeeld Arthur Theate. Nu Rode Duivel, maar toen een speler die zelfs in de lagere klassen geen contract kreeg. Blessin maakte zijn ploeg beter.

Volledig scherm © BELGA

Een enthousiasteling die zijn ideeën kan overbrengen op de groep. “Het belangrijkste is niet altijd hoe je met de bal aanvalt”, zei hij in een interview. “Je moet ook tégen de bal kunnen spelen. Daarmee bedoel ik: weten wanneer en hoe je druk moet zetten. In het Duitse voetbal hebben we een zegswijze. ‘De beste spelmaker is de Gegenpressing.’ Amper tien à vijftien procent van de goals in het moderne voetbal komt er na een zorgvuldige opbouw. Terwijl zéstig procent valt na een omschakkelingsmoment. Ik zou gek zijn om daar geen gebruik van te maken.”

Een no-nonsense-aanpak die het ook goed zal doen in het Dudenpark. Bovendien is Blessin een trainer die hard met data bezig is - het stokpaardje van de Engelse eigenaars. Maar Oostende is Union niet. De Brusselaars hebben de voorbije seizoenen bewezen dat het de topclubs kan irriteren en zelfs meer dan dat. Toen hem twee jaar geleden gevraagd werd of hij zijn stijl kan geïmplementeerd wordt bij een ploeg die dominant wil voetballen, zei Blessin. “Easy. Natuurlijk. Kijk gewoon naar wat Klopp doet. Kijk, het gaat om je boodschap, hoe je die overbrengt naar de spelers. Bij een topclub moet je misschien nog meer je momenten kiezen om druk te zetten, op andere plaatsen van het veld. Mijn voetbalfilosofie is zoals de wetten van de jungle. We zijn wolven, tijgers, leeuwen. Jagers, die geduldig de juiste plaats en moment afwachten voor toe te slaan. Die spelstijl kan passen bij elke club. Daar ben ik van overtuigd. Zolang je er maar volledig voor kiest. Hard work always beats talent. Maar als je beide combineert… Dan is er geen limiet.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Woorden die ze graag zullen lezen in Vorst. Na zijn passage bij KV Oostende, vertrok Blessin in januari 2022 naar Genoa. Daar ging hij een nieuwe uitdaging aan. Een succes werd het niet in Italië. De club degradeerde naar de Serie B. En ook daar kon de Duitser de ploeg niet naar zijn hand zetten. In december vorig jaar werd hij er ontslagen. Sindsdien zat Blessin acht maanden zonder job - er moesten nog financiële zaken worden afgehandeld met Genoa. In principe zal hij eerstdaags de trainingen leiden bij Union.

Of hij zijn eigen assistenten meeneemt is voorlopig niet geweten. Aan Blessin om net als bij Oostende een hechte groep te vormen. Door het vertrek van Teuma en Adingra én eventuele transfers voor Van der Heyden en Boniface - wie volgt er nog? - zal de ploeg een redelijke metamorfose ondergaan. Kan hij wat Mazzu en Geraerts konden?

Volledig scherm © Photo News