Union staat voor puzzel van vijf sterren: hoe staat het met de potentiële afwezigen en wie zijn hun vervangers?

KIJK. De momenten van Antwerp-Union, met de blessure van Van der Heyden en de rode kaart van Lynen

Victor Boniface verzwikte vorige week zijn enkel op training. Union speelde er verstoppertje over: de verrassing was groot toen hij niet aan de aftrap stond op Antwerp. Na de opwarming mocht hij toch op de bank starten en hij viel een kwartier voor tijd in. “Maar iedereen zag dat ‘Boni’ niet in zijn normale doen was”, zei Geraerts. De hoop is wel groot dat een week volstaat om hem klaar te stomen. Zo niet zal Gustaf Nilsson hem vervangen.

Volledig scherm Victor Boniface. © Gregory Van Gansen / Photo News

Teddy Teuma is als stuwmotor op het middenveld in principe onmisbaar. Maar hij viel in de opwarming van de vierde speeldag in PO1 op Genk uit met last aan de adductoren en kreeg intensieve verzorging. Eind vorige week trainde hij al in groep mee, maar de medische staf nam geen risico’s op Antwerp. Het blijft een race tegen de klok om de kapitein fit te krijgen. Cameron Puertas en Oussama El Azzouzi zijn de wisselopties.

Volledig scherm Teddy Teuma miste de match op Antwerp, maar vierde dolblij het behaalde puntje mee dat Union in de tirelrace houdt. © Gianni Barbieux / Photo News

Siebe Van der Heyden viel na rust op Antwerp ongelukkig op zijn schouder en moest zich met tranen in de ogen laten vervangen. “We wachten de foto’s nog af, maar de arts zei dat ik misschien een scheurtje in het ligament heb.” Deze week volgt een medische update, maar zijn kansen voor zondag ogen niet riant. Ross Sykes of Koki Machida kunnen zijn plek innemen. Sykes scoorde goede punten op de Bosuil: “Sykes is erg sterk ingevallen”, zei Geraerts.

Volledig scherm Siebe Van der Heyden ligt geveld op Antwerp: achter zijn aantreden komende zondag staat een groot vraagteken door een schouderblessure. © Vincent Kalut / Photo News

‘Pechvogel’ Yorbe Vertessen viel op Antwerp in, maar moest nog in de tweede helft weer plaatsruimen met last aan de heup. Blessuregevoeligheid overschaduwt zijn carrière: eerder bij PSV was Vertessen regelmatig out, bij Union maakte hij na zijn wintertransfer een sterke entree tot zijn kwetsbare hamstrings opspeelden. Hij speelde ook zijn basisplek kwijt: de laatste weken krijgt Simon Adingra de voorkeur als tweede spits.

Volledig scherm Het optreden van Yorbe Vertessen op Antwerp was van korte duur: de gehuurde PSV-aanvaller blijkt blessuregevoelig. © Tom Goyvaerts /BELGA

Senne Lynen liep na een tackle tegen rood aan op Antwerp. De mogelijkheid dat Union zou ontsnappen door een procedurekwestie met Pinksteren als een vrije werkdag en een beroep dat de zaak over het weekend heen zou tillen, lijkt van de baan. Het bondsparket stelde toch op Pinksteren al de minnelijke schikking van twee speeldagen schorsingen voor en zou zelfs uitzonderlijk op zaterdag kunnen bijeenkomen zodat er duidelijkheid is voor de laatste speeldag. El Azzouzi neemt zo haast zeker de plek in van Lynen op de zes. Puertas zou dan de eerste plaatsvervanger zijn, mocht Teuma niet fit raken.

Volledig scherm Senne Lynen dreigt de slotspeeldag te moeten missen door zijn rode kaart op Antwerp, of kan Union de schorsing vermijden door een procedurekwestie? © Gregory Van Gansen / Photo News