Union pronkt na Club al met vierde grote comeback dit seizoen: wat is de toverformule? “Niet opgeven is deel van onze ziel”

Union en zijn fans wisten na de 2-2 tegen Club met hun vreugde geen blijf: het voelde bijna aan als een overwinning. Logisch, niet veel ploegen in België én Europa zouden in staat zijn om tegen het huidige gereputeerde Club een 0-2-achterstand na een kwartier, in mindertal met tien man na een rode kaart, nog goed te maken. ‘Bluvn goan’, het motto van Club, leek zaterdag wel gekaapt door Union.

En zo’n straffe comeback is dit seizoen geen unicum voor Union. In de reeks van nu al negen ongeslagen matchen horen drie duels van de Europa League waarin Union telkens terugvocht uit een penibele situatie. Thuis tegen Malmö boog Union een 1-2 om tot een zege. In Braga liep Union kort voor tijd nog tegen een 1-0-verlies aan, tot invaller Nilsson in de slotfase twee keer scoorde. Bij de return in België leek Braga bij de rust al zijn schaapjes op het droge met 1-3. En toch capituleerde Union niet en lukte met veel overgave na rust een fameus gelijkspel.

Eerder lukte Union ook al drie fameuze comebacks in de Europa League. In Braga draaide Union in de slotfase een 1-0-achterstand om in 1-2-winst.

Misschien moet de marketingafdeling van Union na de deze zomer uitgebrachte kledinglijn ‘Union Soixante’ - die verwijst naar de Belgische recordreeks met 60 ongeslagen matchen tussen 1933 en 1935 - stilaan nadenken over een nieuwe productielijn van t-shirts met ‘Union Comeback’? Ook vorig seizoen lukte Union trouwens een straffe ‘remontada’: thuis met tien man tegen Seraing van 0-2 naar 4-2.

Dat kan niet steeds toeval zijn. Of een geheime formule die veerkracht verklaart? Ja, energie in het kwadraat heeft Union zeker, vermenigvuldigd met een sterk weerstandsvermogen. Maar om telkens terug te vechten uit schijnbaar verloren posities telt vooral mentale kracht. Union is al vaak geprezen voor zijn groepsgeest. De ploeg heeft geen uitgesproken ‘vedetten’, wel stroopt iedereen de mouwen voor mekaar op. De interactie tussen bankzitters en titularissen verloopt zonder storingen, of ze zijn toch niet zichtbaar.

Natuurlijk zijn er Unionspelers die vooroplopen bij een scheve situatie. Teuma jaagt zijn ploeg met zijn no-nonsense stijl zowel in de kleedkamer als op het veld aan. Burgess smijt zich letterlijk in elk (kop)duel en wint die meestal. Hoe Burgess na die 0-2 en de rode kaart tegen Club het vuur in de ploeg deed oplaaien en zelf de aansluitingstreffer in doel buffelde was een sleutel van de comeback.

Kapitein Teuma is een van de spelers die voorop gaat in de strijd, ook na een hoofdwonde tegen Club Brugge legt hij zijn kop ervoor.

Nieuwkoop bevestigt: “Burgess draagt zijn passie over op het hele elftal. Hij straalt iets onoverwinnelijks uit. Als ik alleen maar naar hem kijk, wil ik hetzelfde brengen. Zo versterken we elkaar.” Ook coach Geraerts looft Burgess: “Hij is een winnaar, een type dat ik bewonder. Met zijn ervaring gaat hij voorop in de strijd. Hij is belangrijk met én zonder bal en voor zijn organisatie in sleutelfases.”

Geraerts ziet na Club “niet echt een geheim” achter de mentale rek van Union. Hij somt een mix op: de brede kern van goede spelers die “doordacht en niet zomaar links en rechts gekocht zijn”, de scherpe mentaliteit op training en een ploeg die ambiance maakt. Zelf ondervindt hij als coach vertrouwen van spelers en bestuur: “Is dat een geheim? Dat weet ik niet. Maar ik kan hier aangenaam werken. Dat geeft een coach vleugels.”

Unioncoach Karel Geraerts bewees al over een goed tactisch inzicht te beschikken. Ook voelt hij zich gewaardeerd door de spelers en het bestuur: "Ik kan hier aangenaam werken, dat geeft een coach vleugels."

Eenzelfde geluid bij de spelers. Vanzeir roemt de grote bereidheid om voor mekaar te vechten: “We teren op die basis van mentaliteit en wilskracht. Dit Union komt van ver. Veel jongens hadden vroeger moeilijkheden in hun carrière en houden nu de voetjes op de grond. We zijn een nuchtere familiale club.” Kapitein Teuma zegt nooit anders geweten te hebben bij Union: “We spelen met ons hart. Nooit opgeven hoort bij de ziel van Union.” Nieuwkoop looft de fans: “Zij blijven zingen, ook bij een achterstand. Als je weet dat het publiek achter ons blijft staan, helpt dat enorm om terug te keren.”

Natuurlijk moet Union ook fysiek op punt staan om met tien man tegen Club twee goals op te halen. Daar bestaat al weken geen twijfel over. Met zijn aantal loopkilometers en sprints aan hoge intensiteit behoort Union tot de top in België, en zelfs in Europa. Union managet de gevreesde drukke kalender met competitie en Europa wonderwel. Daarnaast greep Geraerts al tactisch goed in: bij de dubbele achterstand tegen zowel Braga als Club draaide de inbreng met Lapoussin en de switch van 3-5-2 naar 4-4-2 goed uit.

Maar lees dit niet als een pleidooi dat Union graag achterkomt komt om een comeback te lukken. Teuma ziet het liever anders: “Een terugkeer is fantastisch en maakt voetbal mooi, maar ik kom toch liever eerst voor (lacht).”

