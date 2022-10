Union presenteert boek bij 125-jarig jubileum van Union Soixante tot ‘back in Europe’: “Geschiedenis kan je niet kopen”

UnionDe renaissance van Union in België - en Europa dit seizoen - past bij het komende jubileum: op 1 november bestaat Union 125 jaar. Voor die gelegenheid stelde de club een officieel boek voor over zijn rijke 125-jarige geschiedenis. “Het geeft onze club nog meer glans als je weet welke strijden hier in dit stadion gestreden zijn”, zegt CEO Philippe Bormans.

De geboortedatum van Union Sint-Gillis op 1 november 1897 is krék dezelfde als een andere ‘oude’ glorie in Europa, Juventus. Tegen de Oude Dame speelde Union trouwens in 1964 zijn laatste twee Europese duels in de toenmalige beker der Jaarbeurssteden, vooraleer Union dit seizoen - 58 jaar later - in Europa weer de draad oppakte. En Union maakt meteen naam: met 10 op 12 pronkt het aan kop in zijn Europa League groep, voor clubs als Braga, Union Berlin en Malmö.

Maar het zwaartepunt in het succes van Union speelt zich voor WO II af. In België won de club tussen 1904 en 1935 elf landstitels en staat daarmee anno 2022 nog steeds derde in de ranking na Anderlecht (34) en Club (18) en voor Standard (10) en Beerschot (7). De verhalen uit de oude doos krijgen ruim aandacht in het boek, met ook uniek illustratiemateriaal van destijds. Een hoofdstuk is gewijd aan de recordreeks van 60 ongeslagen duels tussen 1933 en 1935 in de Belgische competitie waaraan Union zijn bijnaam ‘Union Soixante’ dankt. Maar ook de gestage neergang na de oorlog, de tientallen jaren in de donkere put van lagere afdelingen en de wedergeboorte onder de Engelse overnemers met de titelstrijd bij de comeback in de hoogste klasse komen aan bod.

Volledig scherm Union viert zijn 125-jarig jubileum met een naslagwerk over de rijke geschiedenis. © BF

“Union heeft doorheen zijn geschiedenis steeds een bijzondere eigenheid kunnen bewaren dat de kracht van de club uitmaakt”, zegt Fabrizio Basano, die de stem van de fans in het Union-bestuur vertegenwoordigt. Hij heeft als een van de meerdere auteurs meegewerkt aan het boek. En Charles Picqué gaf als ex-burgemeester van Sint-Gillis en hevig fan van Union present op de boekvoorstelling. “Voor de mensen die nog het ‘grote’ Union hebben meegemaakt, is de terugkeer naar de hoogste klasse een droom”, zegt Picqué. “Dat deze club de moeilijke periode overleefd heeft komt ook dankzij de fans.”

Voor de vele jonge nieuwe fans die Union nu aantrekt, is het boek dan een mooi naslagwerk om te grasduinen. “ Ze kunnen op een leuke manier de rijke geschiedenis herbeleven”, zegt Union-CEO Philippe Bormans. “Dit boek stuurt ze terug in de tijd. Union is nog steeds de derde meest succesvolle club van België. Dat is toch iets uniek of uitzonderlijk. Het geeft onze club glans als je weet welke sportieve strijden hier in dit stadion gestreden zijn. Want geschiedenis kan je niet kopen. Dat heb je of heb je niet. En Union heeft een supermooie geschiedenis.”

Bormans vindt het goed dat het boek daarnaast veel aandacht besteed aan de moeilijke momenten: “Vandaag lijkt de hemel blauw en helder, maar de afgelopen zestig jaar zijn er vele donkere wolken boven het Dudenpark geweest. Laat ons de fouten van het verleden niet vergeten en realistisch kijken naar de toekomst. We weten allemaal dat het economisch moeilijk is voor een club als Union in dit stadion. Maar er zijn opportuniteiten die we met beide handen kunnen grijpen. Dit moment kan een hefboom zijn voor het nieuwe stadion, zodat we binnen 25 en 75 jaar als Union 150 en 200 jaar bestaat een nieuw boek kunnen maken.”

Royale Union Saint-Gilloise, 125 years - The Official Book, Uitgeverij Kennes, 256 blz. 34,90 euro.

Volledig scherm Het naslagwerk over Union is geschreven door meerdere auteurs. © BF

Volledig scherm Het logo van Union. © BF

Volledig scherm Een glaasje op het succes van Union bij zijn wedergeboorte met Europees voetbal in zijn 125ste levensjaar. © BF