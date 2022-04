Union mag op drie punten rekenen tegen Beerschot na bondszitting met hallucinante details: “Er is met een ketting van een kettingzaag gegooid”

Begin komende week zou de Disciplinaire Raad zich uitspreken over het duel dat zondag tien minuten voor tijd was stopgezet na rellen door bezoekende fans. Alle partijen kregen deze middag hun kans hun zeg te doen. Het bondsparket zag voldoende reglementaire grond om een forfaitzege voor Union te vorderen, omdat de politiecommissaris de veiligheid niet meer kon waarborgen om de resterende minuten van de wedstrijd alsnog uit te spelen. De politie en ref Boucaut rapporteerden de schuld voor de rellen eenzijdig bij Beerschot.

Het gooien van pyrotechnisch materiaal in het Unionvak, het betreden van Beerschotfans van het veld en gebruikt geweld richting stewards en Unionfans golden als verzwarend. Beerschot zelf betwistte die feiten niet en zei via advocaat Walter Damen zich te schikken naar de uitspraak. Wel vroeg en bekwam Beerschot tot 1 juni uitstel over de sancties jegens hun club, na de door het parket gevorderde strafmaat van 10.000 euro boete en vier duels achter gesloten deuren. Beerschot krijgt zo meer tijd om zijn aangekondigd stappenplan om de baldadige fans te identificeren en de boetes te verhalen, hard te maken.

Het imago van Beerschot kreeg een ferme deuk op de zitting. Bondsprocureur Jan Keulen noemde Beerschot “de kampioen van de recidive” en somde het strafrechterlijk verleden op van Beerschotfans sinds hun terugkeer in het profvoebal in het seizoen 2017-2018: “Vijftien veroordelingen voor het gooien van pyrotechnisch materiaal, goed voor een totale boete van 35.000 euro, en nog eens zestien veroordelingen voor het gooien van andere voorwerpen dat Beerschot al 15.000 euro kostte. Samen 50.000 euro dus.”

Tel daar de boete van de Pro League van 50.000 euro na de incidenten zondag bij en de gevorderde maximumboete van 10.000 euro en Beerschot is al 110.000 euro kwijt. Ook de twee wedstrijden achter gesloten deuren als straf voor de debryrellen snijden Beerschot in de portefeuille, een thuisspeeldag brengt zowat 100.000 en 200.000 euro op.

De zitting bracht saillante details aan het licht over de incidenten zondag. Kris Bellon, match delegate op Union, maakte gewag van een gevonden ketting van een kettingzaag. Het attribuut kwam te voorschijn op de sessie. “Ik ben niet thuis in die milieus, maar met dit projectiel is gegooid naar een veiligheidsverantwoordelijke”, zei Bellon. “Maar er is ook met muntstukken, bakstenen, flessen en aanstekers gegooid naar de politie en in de richting van Unionfans, al zijn die niet tot in hun vak geraakt.”