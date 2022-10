Union lukt in mindertal nieuwe stunt na 0-2-achterstand: Club slikt bitter gelijkspel

Topvoetbal op zaterdagavond, ’t gebeurt niet vaak in de Jupiler Pro League. Union en Club stonden voor het eerst sinds de zenuwslopende titelstrijd opnieuw tegenover elkaar in een sfeervol Dudenpark. Hoefkens koos voor een 4-3-3 met Meijer op de rechtsachter en Skov Olsen en Buchanan in steun van Jutglà. Sowah kreeg zo rust. Bij Union ontbrak Van der Heyden - Geraerts plaatste Sykes in de driemansverdediging.

Skov Olsen in eerste minuut

De kraker bracht meteen wat ervan verwacht werd. Na amper dertig seconden zette Meijer zich knap door op links. De Nederlander bediende Skov Olsen, die het overzicht bewaarde en de bal hard voorbij Moris knalde. Een droomstart voor Club, dat vorig seizoen drie keer pas diep in de wedstrijd op voorsprong kwam. Op het kwartier zette de landskampioen een nieuwe mooie actie op. Buchanan werd op weg naar de 0-2 omver gelopen door Adingra. Het verdict voor Union was hard. Strafschop en rood, zo besliste D’hondt na tussenkomst van de VAR. Vanaken verdubbelde de voorsprong vanop de stip.

Union voelde zich bedot, het duurde evenwel niet lang vooraleer de thuisploeg de rug rechtte. Mede dankzij de inbreng van Lapoussin was het vanaf het halfuur moeilijk te zien wie er eigenlijk met tien speelde. In de 32ste minuut zette Burgess met een rake kopbal op hoekschop het Dudenpark in lichterlaaie. Club was van slag - Mignolet voorkwam nog voor de rust met enkele goeie tussenkomsten erger. Aan het einde van een waanzinnige eerste helft leidde blauw-zwart alsnog met 1-2.

Tien Unionisten plooien niet

Bij de hervatting keerde de rust heel even terug. Club nam tijdelijk de controle, Vanaken had al snel de 1-3 moeten maken. De spelmaker infiltreerde goed en plaatste een teruggetrokken bal in één tijd nogal atypisch naast. Blauw-zwart had nood aan een derde goal - Union geloofde nog steeds zichtbaar in de gelijkmaker. Hoefkens gooide met Yaremchuk en Lang twee verse krachten in het veld, kort nadat Jutglà op de tegenaanval ook op zijn beurt de match had moeten beslissen.

Club maakte het zichzelf moeilijk - de Bruggelingen kwamen nauwelijks aan voetballen toe, ondanks de numerieke meerderheid. Union charmeerde, alleen bleven de grote kansen na de rust uit. Tien minuten voor inrukken was het dan toch prijs. Lapoussin gooide de bal richting de verste paal, waar Nieuwkoop overhoeks binnen kopte. Union in de zevende hemel, Club Brugge in zak en as.

In de slotfase kon het nog alle kanten op, ook al was er eigenlijk maar één ploeg die de overwinning verdiende. Vanaken kreeg nog een goeie kopkans, maar zijn poging ging ver naast. Uiteindelijk bleef het bij 2-2 - een punt dat door Union met reden uitgebreid gevierd werd. Gezin ede wedstrijdomstandigheden was het gelijkspel voor blauw-zwart eigenlijk een blamage.

