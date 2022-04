Union krijgt forfaitzege na gestaakte match tegen Beerschot: “Er is met de ketting van een kettingzaag gegooid”

Het gooien van pyrotechnisch materiaal in het Unionvak, het betreden van Beerschotfans van het veld en gebruikt geweld richting stewards en Unionfans golden als verzwarend. Beerschot zelf betwistte die feiten niet en zei via advocaat Walter Damen zich te schikken naar de uitspraak. Beerschot stond een forfaitzege voor Union dus niet in de weg. Ook eerste achtervolger Club Brugge mengde zich niet.

Kettingzaag

De zitting van gisteren bracht saillante details aan het licht over de incidenten. Kris Bellon, match delegate op Union, maakte gewag van een gevonden ketting van een kettingzaag. Het attribuut kwam te voorschijn op de sessie. “Ik ben niet thuis in die milieus, maar met dit projectiel is gegooid naar een veiligheidsverantwoordelijke”, zei Bellon. “Maar er is ook met muntstukken, bakstenen, flessen en aanstekers gegooid naar de politie en in de richting van Unionfans, al zijn die niet tot in hun vak geraakt.”