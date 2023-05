Union klopt onmachtig Genk met 3-0 en blijft in het spoor van leider Antwerp

Een achterstand van vier punten op leider Antwerp. Titelconcurrenten Union en Genk stonden onder druk in het Dudenpark, na de spectaculaire zege van de Great Old tegen Club Brugge vanmiddag. Het waren de Brusselaars die het best begonnen in het Dudenpark. De eerste kans was meteen raak. Burgess verlengde een hoekschop van Teuma in de verste hoek, 1-0.