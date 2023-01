Union kan tegen OHL niet rekenen op geblesseerde Vanzeir, die dicht bij New York Red Bulls staat

Ondanks dat de transfer naar New York Red Bulls echt wel in een stroomversnelling lijkt te zitten, blijft de transfersom het grootste struikelblok. Het verschil tussen wat de club uit de MLS wil betalen en wat Union voor Vanzeir wil innen, is nog te groot. Wel is zeker dat Vanzeir, die nog tot juni 2024 onder contract ligt bij Union, er vanavond tegen OH Leuven niet bij zal zijn. “Ik sprak vandaag nog met Dante. Hij is nog niet 100 procent. Als hij volgende week hersteld is dan reken ik op hem.”