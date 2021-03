Union is virtueel kampioen dankzij kopbalgoal Guillaume Francois in Brusselse derby tegen RWDM

Viert Union vanavond feest? Bij winst in net de Brusselse derby tegen RWDM, de zogenaamde ‘Zwanze Derby’, is het zover. Dan mag de traditieclub na 48 jaar opnieuw haar intrede maken in 1A. Deniz Undav, de spitsbroeder van Dante Vanzeir (goed voor 19 goals en 8 assists in 22 wedstrijden), maakte er al snel 1-0 van 16 minuten. Maar de vreugde was van korte duur in het Dudenpark. Corenthyn Lavie stelde een minuutje later gelijk. Even na het halfuur kopte Guillaume Francois, ex-speler van Beerschot, op voorzet van Jordanov raak. Zijn eerste goal voor Union, dat bij de rust dus virtueel kampioen is.