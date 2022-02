Union is top in de toppers: de cijfers achter de machine van Mazzu, na 10 op 12 in stevig vierluik

Jupiler Pro League “Er zal bij Club een hartig woordje gesproken worden. Schreuder maakt er een soepje van”

Het contrast is groot. Union speelt als een kampioenenploeg, terwijl in Brugge de alarmklokken luiden, zo ziet onze analist Marc Degryse. “Benieuwd of Schreuder bereid én bekwaam is om te luisteren naar alle opinies.”

7 februari