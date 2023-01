Union heeft z’n nieuwe spits beet: Brusselaars huren Yorbe Vertessen tot einde van het seizoen van PSV

Union liet er geen gras over groeien om een waardige vervanger te zoeken voor Vanzeir, die na medische testen deze week zijn transfer naar het Amerikaanse New York Red Bulls kan afronden. Union zocht en vond eenzelfde profiel in de 22-jarige Vertessen. Ook hij is snel en zoekt graag de ruimte in de flanken op, maar kan ook achter of in de spits uit de voeten. Of hij even makkelijk scoort als Vanzeir zal nog moeten blijken.

Bij PSV gold Vertessen als een van de grote talenten uit de jeugdopleiding. De Nederlandse club plukte hem bij Westerlo op negen jaar weg. Twee seizoenen geleden debuteerde Vertessen in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak in Eindhoven bleef uit, mede door veel blessureleed. In de beperkte speeltijd pikte hij wel regelmatig een goaltje mee. Dit seizoen trof hij twee keer raak in de Europa League tegen Zürich.

Volledig scherm Karel Geraerts. © Photo News

Union kon zich vinden in de voorgestelde huurconstructie van een half jaar, waarna PSV de ontwikkeling van Vertessen in België wil evalueren. Vertessen zelf hoopt in België een titularisplek bij Union af te dwingen en zich aan de top van de stand met belangrijke goals te kunnen onderscheiden.

Undav

Unioncoach Karel Geraerts geeft toe dat een extra aanvallende versterking welkom is: “Vanzeir zit niet meer in de selectie. Hij legt zijn medische testen af voor een transfer. Het is duidelijk dat we een andere aanvaller moeten zoeken om hem te vervangen.” Geraerts schuwt wel om de nieuwe aanvaller te vergelijken met Vanzeir: “Iedere aanvaller heeft zijn stijl. Iemand kopiëren, dat marcheert niet.”

Mogelijk lag ook de piste op tafel om Deniz Undav terug te halen naar Union, want bij Brighton in Engeland komt hij nauwelijks aan bod. Maar Geraerts laat blijken dat daar niets van in huis komt. “Undav is pas zes maanden bij Brighton en wil daar zijn kans gaan en succesvol zijn.”

Volledig scherm Vertessen. © ANP