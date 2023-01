Union geeft infosessie over nieuw stadion in Vorst: “Stadion delen met Anderlecht is gevaarlijk idee en spelen op Heizel zou Union doden”

Het Club House in het Unionstadion waar de infosessie plaatsvond stond ietwat symbool voor de nood aan schaalvergroting: de zaal was te klein om alle geïnteresseerden in een klap te ontvangen. Bormans moest zijn uitleg in twee sessies doen.

De CEO legde in een notendop uit waarom Union een nieuw stadion nodig heeft. In de vijf jaren sinds de overname door de Brit Tony Bloom leed de club een gecumuleerd verlies van bijna 30 miljoen euro. De inkomsten uit tickets en sponsoring liggen bij Union op minder dan vijf miljoen euro. Dat is erg laag tegenover het gros van de andere eersteklassers: “Dat is minder dan de helft van het gemiddelde van de K12”, aldus Bormans. “En het gemiddelde van de G6-topclubs ligt met met meer dan 20 miljoen euro commerciële inkomsten vier maal hoger.”

Volledig scherm De inplanning van het nieuwe stadion zou er als volgt uitzien. © BF

Volgens Bormans zijn die lagere inkomsten op termijn niet houdbaar om de hoge sportieve vlucht van Union in België en in Europa vol te houden. “De investeerders zullen niet elk seizoen 5 miljoen euro aan verliezen willen dekken. Als CEO is het mijn job om ervoor te zorgen dat deze club met zijn ambities in de hoogste klasse kan overleven zonder het geld van de investeerders. Een nieuw stadion moet deze club op termijn rendabel maken.” De fans kregen met slides informatie over de beoogde Bemptsite in Vorst waar Union op aast, dichtbij de Ring van Brussel. Bormans verzekerde niet te raken aan de omliggende groenzone met sportterreinen, een bekommernis van omwonenden.

“We mikken niet op een megacomplex met 30.000 fans. We gaan ons niet vergelijken met de G6, maar willen een stadion van 16.000 fans, op maat van Union die de identiteit van de club behoudt. Met een slimme politiek hopen we concurrentieel te blijven met de topclubs.”

Een fan had een gevoelige vraag: waarom Union zijn stadion niet probeert te delen met het stadion van Anderlecht? Bormans: “Dat is een gevaarlijk idee. Mijn antwoord is simpel: Anderlecht en Union hebben een ander DNA. Daarom dat we ook niet op het Koning Boudewijnstadion mikken. Dat zou de club doden, dan spreekt niemand nog over Union.”

Volledig scherm Het huidige Joseph Mariën ademt de ziel van Union uit, maar voldoet niet aan de moderne eisen van profvoetbal. Zo moet Union voor zijn Europese campagne uitwijken. © Jan De Meuleneir / Photo News

Union liet ook al een schets zien van een stadion op de beoogde site. “Maar die tekening is nog niet representatief over hoe het er zou kunnen uitzien”, zegt Bormans. “We willen een ingesloten stadion. We hebben contact met een Belgische en Engelse architect.”

Het grootste struikelblok ligt momenteel nog bij de gemeente Vorst. Zij moet groen licht geven om de beoogde Bemptsite aan Union te verkopen. Union deed een bod van 3,5 miljoen euro op de locatie. De gemeente buigt zich nu over de impact op mobiliteit, milieu en omwonenden. Een buurtcollectief zou ook al protest aangetekend hebben. Eind deze maand zit Union aan tafel met de gemeente om het bod te bespreken.

“We hebben op dit moment geen alternatief”, zegt Bormans, die ook geen timing kan geven over wanneer het nieuwe stadion er zou moeten staan. “Maar we weten dat je in België niet zomaar een nieuw stadion kan zetten in vijftien maanden of twee jaar.”

Volledig scherm De enthousiaste aanhang van Union is net als de club met zijn sportieve resultaten een verrijking voor de hoogste klasse. © Photo News