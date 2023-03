Union gaat op elan door tegen KV Mechelen en nadert tot op drie punten van leider Genk

Union kon zo revanche pakken tegen KV Mechelen. Want er stond nog een rekening open van de heenwedstrijd. Union had in augustus Achter de Kazerne zowat zijn slechtste prestatie van het seizoen geleverd en kansloos met 3-0 verloren. Met als verzachtende omstandigheid dat Union toen met zijn hoofd meer zat bij de Europese return in de voorronde van de Champions League tegen Rangers FC.

Nu mocht Union na het succesrijke zware drieluik met de achtste finale tegen Berlin en de topper op Genk op een wolkje tegen KV Mechelen starten, of zou de decompressie zich toch laten voelen? Neen hoor, de energietank van Union lijkt wel onuitputtelijk.

De wedstrijd zelf kende een pittig begin. Het scheelde een zucht of de Europese uitblinker Boniface had na vijf minuten de score al geopend met een kopbal op een aangesneden vrije trap van Teuma. Doelman Thoelen - onder de lat voor de op training geblesseerde Coucke - ranselde de bal nog uit zijn doel. Meteen daarna profiteerde KV Mechelen van een manke organisatie bij Union. Ngoy snelde centraal door de defensie en vloerde Moris.

Achteraan kon Union niet op zijn vertrouwde leider Burgess rekenen: hij zat zijn eerste van twee schorsingsdagen uit. En dat scheelde toch in zekerheid.

Maar Union zou de achterstand wel snel goedmaken. Het vertrouwen zit bij sommige spelers momenteel huizenhoog, zoals bij Lapoussin. Hij vuurde een telegeleide raket los in de kruising af (1-1). Het tempo zou daarna wat zakken. Union hield wel de teugels in handen, maar kon de tegenstander niet versmachten.

Al zette de kwieke Adingra wel Boniface opnieuw in stelling. Nu mikte de Nigeriaanse spits overhaast naast. KV Mechelen liet zich evenmin onbetuigd. Een kopbal van Wouters miste de juiste richting en Van der Heyden gooide zich in de vuurlinie bij een schot van Hairemans. De gelijke stand bij de rust was gerechtvaardigd.

In de tweede helft schakelde Union weer een versnelling hoger. De overgave leidde niet meteen tot grote kansen, maar na een haakfout van Verstraete op Lynen in de zestienmeter wees scheidsrechter Lambrechts wel naar de stip. Kapitein Teuma nam doelman Thoelen te grazen, een statement dat zijn misser in de beker tegen Antwerp maar een accident de parcours was. Kort na de 2-1 vlamde Nieuwkoop nog tegen de paal. Daarna schakelde Union over op controlevoetbal. De moegestreden Boniface mocht rusten voor Nilsson, en El Azzouzi moest de omschakeling van KV Mechelen helpen afstoppen. Union trok de zege zonder problemen over de streep.

De interlandbreak zal na de intense voorbij weken voor Union deugd doen om de batterijen weer op te laden. Behalve de Europese kwartfinale gaat Union volop de titelstrijd aan, met een kloof die de laatste weken verkleind is tot drie punten.

Het programma van Union tot de Champions Play-offs oogt ‘op papier’ niet loodzwaar. Na een thuismatch tegen STVV volgt wel een topper op AA Gent, maar in het voorlaatste duel tegen Seraing is de kans groot dat die club al zielloos veroordeeld is. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie moet Union op bezoek bij KV Kortrijk.

