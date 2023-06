Union-CEO Philippe Bormans stapt uit onvrede op uit Raad van Bestuur van de Pro League: “Opzet is verkeerd en werkt niet”

Union-CEO Philippe Bormans diende gisterenavond zijn ontslag in bij de Raad van Bestuur van de Pro League. Bormans stapte uit onvrede op. “Er wordt niet geluisterd naar de bezorgdheden van de kleinere clubs”, vindt hij. “Ik hoop dat ze in de toekomst gaan nadenken over de samenstelling van de Raad van Bestuur, want dit werkt niet.”

De Raad van Bestuur bestaat uit zes bestuurders, waarvan vier uit clubverband en twee onafhankelijken en een voorzitter die worden verkozen door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en bezit alle bevoegdheden die niet zijn toegewezen aan de algemene vergadering of het management.

De huidige leden zijn Wouter Vandenhaute (Anderlecht), Sven Jaecques (Antwerp), Harm Van Veldhoven (Lommel), Isabelle Mazzara (onafhankelijk) en Bart De Smet (onafhankelijk). Lorin Parys fungeert als voorzitter. Bormans maakte ook deel uit van de Raad van Bestuur, maar was niet te spreken over de samenstelling en de werking. Bormans was de vertegenwoordiger van de K13, de kleinere clubs uit de Jupiler Pro League. “Ik voelde niet de wil, ook niet van het management, om te luisteren naar de bezorgdheden van de kleinere clubs”, aldus Bormans.

“Ik was aanvankelijk vertegenwoordiger van de 1B-clubs en na de promotie werd ik die van de K11. Een jaar geleden zijn we aan de Football First-hervormingen (het plan dat CEO Lorin Parys vorig jaar invoerde, red.) begonnen. Daarin was gestemd voor minder leden en ook onafhankelijke, waar we er nu twee van hebben. Maar een vertegenwoordiger voor 1B en ik voor de K13 (volgend seizoen weer K11, red.) is niet presentabel genoeg als je weet dat de G5 twee vertegenwoordigers heeft”, zegt de CEO van Union.

“Tijd is iets kostbaars", geeft Bormans aan. “Daarom heb ik voor mezelf geanalyseerd: kan ik hier een nuttige bijdrage leveren? Geloof ik hierin? Wel, dat gevoel had ik niet. De opzet is verkeerd. Deze Raad van Bestuur is niet representatief voor de Pro League. Daardoor kan je geen evenwichtig beleid voeren. Dan houd ik liever de eer aan mezelf om mij op zaken te focussen waar ik wel impact op heb.”

Bormans lichtte maandag Lorin Parys in over zijn besluit. “Ik zei hem dat ik liever de kans aan iemand anders laat. Ik heb het altijd met overgave gedaan en er zijn ook veel goeie dingen gebeurd, maar we staan ook nog voor veel uitdagingen. Union is zelf ook een kleine club. Als je merkt dat er dan niet geluisterd wordt naar de bezorgdheden, dan wordt het moeilijk. Ik hoop dat ze in de toekomst gaan nadenken over de samenstelling van de Raad van Bestuur, want dit werkt niet”, besluit Bormans;

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News