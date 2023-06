Union-CEO Philippe Bormans stapt op uit bestuur Pro League, ook voortzetting project integratie beloften in 1B niet naar zijn zin

Union-CEO Philippe Bormans diende gisterenavond zijn ontslag in bij de Raad van Bestuur van de Pro League. Bormans stapte uit onvrede op. “Er wordt niet geluisterd naar de bezorgdheden van de kleinere clubs”, vindt hij. “Ik hoop dat ze in de toekomst gaan nadenken over de samenstelling van de Raad van Bestuur, want dit werkt niet.”

De Raad van Bestuur bestaat uit zes bestuurders, waarvan vier uit clubverband en twee onafhankelijken en een voorzitter die worden verkozen door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en bezit alle bevoegdheden die niet zijn toegewezen aan de algemene vergadering of het management.

De huidige leden zijn Wouter Vandenhaute (Anderlecht), Sven Jaecques (Antwerp), Harm Van Veldhoven (Lommel), Isabelle Mazzara (onafhankelijk) en Bart De Smet (onafhankelijk). Lorin Parys fungeert als voorzitter. Bormans maakte ook deel uit van de Raad van Bestuur, maar was niet te spreken over de samenstelling en de werking. Bormans was de vertegenwoordiger van de K13, de kleinere clubs uit de Jupiler Pro League. “Ik voelde niet de wil, ook niet van het management, om te luisteren naar de bezorgdheden van de kleinere clubs”, aldus Bormans.

“Ik was aanvankelijk vertegenwoordiger van de 1B-clubs en na de promotie werd ik die van de K11. Een jaar geleden zijn we aan de Football First-hervormingen (het plan dat CEO Lorin Parys vorig jaar invoerde, red.) begonnen. Daarin was gestemd voor minder leden (van 8 naar 6 bestuurders, red.) en ook onafhankelijke, waar we er nu twee van hebben. Maar één vertegenwoordiger voor 1B en ik voor de K13 (volgend seizoen weer K11, red.) is niet genoeg als je weet dat de G5 twee vertegenwoordigers heeft”, zegt de CEO van Union.

Bomans hekelt onder meer de integratie van de U23 Pro League teams in de Challenger Pro League en de amateurreeksen. Hij wijst op een onevenwicht met alleen vier topclubs uit de hoogste klasse hun beloften in 1B zien uitkomen, wat voor een verschil in ontwikkeling met de rest kan zorgen. Ook heeft hij bedenkingen bij het startgeld van elk één miljoen euro die die vier topclubs aan 1B betalen, waarmee ze de andere clubs paaien. Dat het debat daarover niet zijn kant uithelde, kan zijn ontslag in de hand gewerkt hebben.

Volledig scherm Lucas Stassin van RSCA Futures in een duel om de bal met Ibe Hautekiet van Club NXT. Union is geen voorstander om U23-beloftenploegen te integreren in de Challenger Pro League en de amateurreeksen. Maar het project is wel met een overgrote meerderheid gestemd om voort te zetten. © BELGA

Dinsdagvoormiddag liep op de algemene vergadering de stemming over de definitieve integratie van de U23-ploegen in 1B alvast niet in de richting van Union uit. Met 92,5% van de profclubs koos een grote meerderheid om het pilootproject voort te zetten. De integratie van de U23-ploegen van Standard, Club Brugge, Anderlecht en Genk in 1B gold aanvankelijk voor twee seizoenen, maar ook daarna blijft het systeem bestaan. Volgend seizoen al breidt 1B wel uit van twaalf naar zestien ploegen, met twee extra zakkers van afgelopen seizoen uit de hoogste klasse en twee extra stijgers uit eerste nationale amateur.

Maar Bormans vond dus ook het beleid in raad van bestuur niet evenwichtig of representatief voor de Pro League: “Ik heb voor mezelf geanalyseerd: kan ik hier een nuttige bijdrage leveren? Geloof ik hierin? Wel, dat gevoel had ik niet. Dan houd ik liever de eer aan mezelf om mij op zaken te focussen waar ik wel impact op heb.”

Bormans lichtte maandag Lorin Parys in over zijn besluit. “Ik zei hem dat ik liever de kans aan iemand anders laat. Ik heb het altijd met overgave gedaan en er zijn ook veel goeie dingen gebeurd, maar we staan ook nog voor veel uitdagingen. Union is zelf ook een kleine club. Als je merkt dat er dan niet geluisterd wordt naar de bezorgdheden, dan wordt het moeilijk. Ik hoop dat ze in de toekomst gaan nadenken over de samenstelling van de Raad van Bestuur, want dit werkt niet”, besluit Bormans.

Bij de Pro League stond CEO Lorin Parys erop om Bormans te bedanken voor zijn inzet en engagement als bestuurder: “Ik wens Philippe veel succes bij de verdere uitbouw van Union.”

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News