Union bibbert nog tegen Seraing, maar wint wel: “Een 2-0-voorsprong moet je heel anders uitspelen”

Een dik kwartier had Seraing een puntje in handen. Daarna brak Adingra de ban. Na een rommelige fase in de zestienmeter met een kopbalpoging van Vertessen en een Seraingdeviatie schoot Adingra de bal van dichtbij hoog in het dak. De Ivoriaan was toen de beste man in dat openingskwartier: goed in de ruimte en vinnig aan de bal.

Union zorgde voor een constante belegering voor de rust. De Brusselse club wou zo snel mogelijk zijn schaapjes op het droge hebben om nog titularissen te kunnen vervangen met het oog op de cruciale return in Europa tegen Leverkusen op zondag. Bij de aftrap had Unioncoach Geraerts zijn basis al danig door elkaar geschud. Boniface, Lazare, Lapoussin en Van der Heyden - die donderdag geschorst is - begonnen op de bank. Lynen en Nieuwkoop kregen rust. Nilsson, Adingra, François, Sykes en El Azzouzi mochten zich vanaf de aftrap bewijzen.

Het plannetje van Geraerts leek gezwind uit te komen. Bij de rust was de score al verdubbeld tot een veilige 2-0. Doelman Dietsch kon een schot van Teuma onvoldoende afweren en Vertessen trapte de rebound binnen. Eerder miste Nilsson een voorzet ook maar op een haar, stelde Teuma Dietsch met welgemikte schoten op de proef en draaide Vertessen een bal nipt naast. Eigenlijk was Union halfweg nog maar karig beloond voor zijn meesterschap.

Het kleine groepje moedige meegereisde Seraingfans zag er de leute van in. Bij de rust wisselden beide clans sjaals en andere fanattributen uit: op Union is het vrede op aarde.

Teuma bleef in de kleedkamer. Zo kon Lazare ook een helft zijn matchritme onderhouden. Maar plots kreeg Union toch een waarschuwing. Seraing lukte al snel een schaarse uitbraak op links. Cachbach bood de bal aan Mouandilmadji die Machida in de wind zette en scoorde: 2-1.

Zo moest Union toch op zijn hoede blijven om ondanks gedurig overwicht niet op een tweede fatale counter te lopen. Sykes zag een doelpunt na een afgeweken schot nog afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd bloedde in de tweede helft dood. Union hinkte op twee gedachten en nam niet te veel risico meer, en Seraing bleek niet bij machte om echt gevaarlijk tegen te prikken. Boniface mocht de laatste tien minuten nog invallen: de Unionfans gaven hem nog een overdonderend applaus voor zijn uitblinkersrol vorige donderdag in Leverkusen. En dat Union toch wat met vuur gespeeld had bleek in de allerlaatste minuut: Seraing kreeg zowaar nog een kans op de gelijkmaker, maar Marius trapte die overhaast over het doel.

