Union bereidt zich voor op Europees voetbal: voorrondes in Leuven, groepsfase op de Heizel

Belgisch voetbalOf het nu Champions, Europa of Conference League wordt, achter de schermen bereidt Union zich voor op een seizoen met Europees voetbal. Daarvoor zou worden uitgeweken naar Leuven of Brussel. “We hebben een akkoord met OHL om de voorrondes daar af te werken, voor de poulefase mikken we op de Heizel”, zegt CEO Philippe Bormans.

Over de titel wil men bij Union nog niet spreken, maar intern is men wel al bezig met de voorbereiding van een seizoen met Europees voetbal. Het eerste voor Union sinds ze in 1964 in de eerste ronde van de Jaarbeursstedenbeker verloren van Juventus.

Wordt het Champions League, Europa League of Conference League en horen daar dan wel of geen voorrondes bij? Wanneer en in welke Europese competitie Union uitkomt zal nog moeten blijken. Dat dat niet in het Dudenpark kan, staat wel vast. Bij Union heeft men alle uitwijkmogelijkheden op een rijtje gezet.

Zo is er een akkoord met OHL om alle eventuele voorrondes in Leuven af te werken. Daar hebben ze ervaring met het organiseren van internationale wedstrijden, want zowel de Rode Duivels, de Belgische U21 als de Red Flames werkten er al wedstrijden af. Op volle capaciteit biedt Den Dreef plaats aan 10.000 fans. “Europese voorrondes mogen van de UEFA op verschillende locaties worden afgewerkt, vanaf de groepsfase moeten alle partijen in hetzelfde stadion worden gespeeld”, vertelt CEO van Union Philippe Bormans. Champions League in het beste geval en dan hoopt Union z’n poulematchen in een groter stadion af te werken. Bij voorkeur het Koning Boudewijnstadion. De gesprekken met de stad Brussel lopen alvast. Maar mogelijk gooit muziekband Coldplay roet in het eten. Zij spelen op 5, 6, 8 en 9 augustus voor een uitverkochte Heizel. Nadien zal de grasmat worden vernieuwd, maar omdat de eerste Europese groepsduels al op 6, 7 en 8 september worden gespeeld wordt het nipt om die nieuwe mat tijdig speelklaar te krijgen.

