Ultra’s zijn baas in onze voetbalstadions: “Een actieplan is bullshit. Dit wordt nog erger”

Het Belgisch voetbal verkeert in crisis. Na Standard en Gent vloog er afgelopen weekend in Charleroi vuurwerk op de grasmat. In Anderlecht brandden fakkels in de tribunes. Telkens tot onvrede van het overgrote deel van het stadion, want de onruststokers zijn slechts met enkele tientallen, hooguit honderden. Ultra’s noemen ze zichzelf. “Kinderen die denken dat zij de baas zijn en zich door niemand de les laten spellen”, klinkt het binnen harde kernen. “De kameraadschap en de hiërarchie maken die groepen populair bij mensen die hun weg niet vinden in de samenleving”, zegt voetbalkenner Evert Winkelmans. Maar hoe laat je hen wel in het gareel lopen? “Alleszins niet door Lorin Parys of Annelies Verlinden een actieplan te laten opstellen, dat is bullshit.”