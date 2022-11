Ultra's gijzelen ons voetbal. Maar wie zijn ze? Werken ze gestructureerd? En is hun macht nog in te perken?

Het Belgisch voetbal verkeert in crisis. Na Standard en Gent vloog er afgelopen weekend in Charleroi vuurwerk op de grasmat. In Anderlecht brandden fakkels in de tribunes. Telkens tot onvrede van het overgrote deel van het stadion, want de onruststokers zijn slechts met enkele tientallen, hooguit honderden. Ultra’s noemen ze zichzelf. “Kinderen die denken dat zij de baas zijn en zich door niemand de les laten spellen”, klinkt het binnen harde kernen. Wat maakt hen zo populair? En hoe laat je hen wél in het gareel lopen?