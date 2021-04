Uitzinnige vreugde in paars-witte kleedkamer na prestigezege tegen Club Brugge

Belgisch voetbal Met dank aan suikeroom Paul Gheysens: Antwerp evolueert razendsnel van stuurloos wrak naar topclub

9 april Geen eigenaar in het Belgisch voetbal stak de voorbije jaren zoveel geld in een club als Paul Gheysens in Antwerp. Hij vernieuwde het stadion. Stelde een kern samen die stevig rendement biedt, zeker in vergelijking met Anderlecht of Standard. En het stamnummer één zal alleen maar groeien de komende jaren.