Uitspraak pas in 2023 en nog ruimte voor debat, maar Pro League moet rechtenhouders wel compenseren voor stopzetten competitie tijdens pandemie

Belgisch voetbalMoeten de Pro League-clubs straks de portemonnee opentrekken voor het vroegtijdig stopzetten van de competitie in 2020? De procedure loopt nog, maar een arbitragerechtbank oordeelt wel dat rechtenhouders Proximus, Telenet en VOO recht hebben op een schadevergoeding. Over het mogelijke bedrag, maar ook over de afloop, is het laatste woord evenwel nog niet geschreven.

Club Brugge werd in april 2020 uitgeroepen tot ‘coronakampioen’. Op speeldag 29. De elf resterende speeldagen werden toen van de kalender en ook van uw beeldbuis geschrapt. “Overmacht door corona”, pleitte de Pro League. Een clausule die was opgenomen in het toenmalige tv-contract met rechtenhouders Telenet, Proximus en VOO. Volgens die verbintenis moesten de clubs geen schadevergoeding neerleggen, maar de tv-zenders dachten daar anders over.

Na maanden onderhandelen over een compensatie - de rechtenswitch naar Eleven Sports maakte dat er niet makkelijker op - stapten de rechtenhouders naar het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani), een privaat arbitrageorgaan. Die procedure loopt nog steeds. Dat is ook de reden waarom geen van de partijen een reactie kan of mag geven. Er geldt een vertrouwelijkheidsclausule met Cepani. Wat voorlopig op tafel ligt, is dat de rechtenhouders wel degelijk recht hebben op een schadevergoeding. Als die beslissing hard wordt gemaakt, kan de Pro League niet tegen die uitspraak in beroep gaan, tenzij er procedurefouten zijn gemaakt.

Volledig scherm CEO Lorin Parys mag niet reageren op de nog lopende procedure. © Photo News

Uitspraak in 2023?

Welke richtingen kan het dan nog uit? Om te beginnen moet het bedrag van die vergoeding nog worden bepaald. De rechtenhouders betaalden destijds 80 miljoen euro voor het seizoen 2019-2020 en zagen meer dan een vierde van de speeldagen in rook opgaan. Een snelle rekensom komt dan uit op een bedrag van zo’n 20 miljoen, maar zo simpel is het niet. Een uitspraak volgt wellicht eind dit jaar, of zelfs pas in 2023. Tenzij de Pro League en de rechtenhouders in de tussentijd zelf nog tot een alternatieve overeenkomst komen.

Voor de goede orde: een mogelijke boete zou alleen verdeeld worden onder de clubs die dat seizoen in 1A actief waren. Union, OHL, Westerlo en Seraing ontspringen dus de dans, Waasland-Beveren en het intussen failliet verklaarde Moeskroen zijn wel nog betrokken. Hoe dat bedrag zou worden verdeeld onder de clubs (iedereen gelijk voor de wet of volgens de verdeelsleutel?) valt ook nog af te wachten.