Uitblinker Noa Lang loodst Club op z’n eentje voorbij Waasland-Beveren en zorgt voor 24 op 24

Je kan het vergelijken met hoe je vroeger een nieuwe auto moest inrijden. Rustig wat over de autosnelweg bollen en vooral niet hoger dan de ‘2' gaan op je toerenteller. Op die reservestand werkte Club Brugge de opdracht in een kille Freethiel af. Gooide dan echt niemand de turbo aan bij blauw-zwart? Toch wel, Noa Lang –wie anders- gooide z’n versnellingspook in vijf, liet Schryvers achter zich en ontweek ook de tackle van Wuytens. Zijn schot was niet onhoudbaar, maar ging via de hand van Jackers wel tegen de touwen. Zo’n dingen heb je wel vaker als ploeg in vorm tegen een team waarbij -zeker qua geluk- alles de verkeerde kant uit lijkt te gaan. 0-1 dus bij de rust.

Na de koffie had vooral Bas Dost nog mogelijkheden om de veilige 0-2 op het bord te zetten, maar zelfs oog in oog met een gevelde Jackers kreeg de bleke Nederlander de bal er niet in. Ook invaller Tahith Chong miste een dot van een kans. Waasland-Beveren kwam enkel via een knal van Mandjeck dicht bij een doelpunt. Door die score bleef het nog een beetje spannend tot Lang in de slotminuut alleen op Jackers mocht en er met een raket in de bovenhoek 0-2 van maakte. Club Brugge nam de drie punten mee en zal de motor wel aanzwengelen tegen Antwerp en Charleroi. Waasland-Beveren weet dat het in deze matchen de punten niet moet halen.