UEFA staat uitstel pas toe bij -15°C: tips & tricks bij profvoetbal in extreme vrieskou

Belgisch voetbalDe midweekse bekerduels zullen doorgaan in bijtende vrieskou tot min tien graden. Dat moet kunnen: de UEFA staat clubs in Europese matchen pas bij -15° uitstel toe. Voorzorgen nemen de spelers best wel, zegt Dr. Michel D’Hooghe: “Zeker keepers moeten blijven bewegen. Voor Mignolet zal dat geen probleem zijn, hij staat toch de helft van de tijd aan de middellijn.”

Het voetbal last conform de ‘heat policy’ extra drankpauzes in bij heet weer. Maar bestaat er ook een ‘cold policy’, dat voetbal verbiedt als het kwik onder een koudelimiet zakt? Jawel, de UEFA laat ons een kritieke gezondheidsgrens weten die als aanbeveling geldt voor Europese duels: “Als de gemeten buitenlucht op één uur voor de aftrap kouder is dan -15 graden Celsius, moeten beide teams overeenkomen om te spelen. Stemt één team niet toe, dan moet de referee beslissen om niet te spelen.”

Zeker in Rusland kan zo’n situatie voorkomen. In februari 2011 twijfelde Twente over de match tegen Rubin Kazan in Moskou, maar omdat de buitentemperatuur officieel een fractie minder koud mat dan 15 graden, moesten ze spelen. In 2010 voetbalde Anderlecht op Sint-Petersburg zelfs bij een gevoelstemperatuur van -22°. Kanu speelde toen met ijs­pegels in zijn haar.

Ref beslist

Nationale competities kunnen een eigen ‘koudebeleid’ voeren. In de Pro League-regels staat niets over een ondergrens in graden. “We hanteren de ‘policy van de rollende bal’”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. “De ref moet beslissen of het veld bespeelbaar is. De meeste clubs nu in de beker hebben veldverwarming, ook 1B-club Union. We houden dat in het oog.” Amateurclub Olympic Charleroi moest tegen Eupen wel zijn thuisvoordeel afstaan zodat de achtste finale op een profveld kan doorgaan.

Ideaal voor de gezondheid is spelen op bevroren velden in bijtend vriesweer niet. De voorspelde kou tussen -5 en -10 graden stelt de luchtwegen op de proef en het blessurerisico stijgt. Volgens Dr. Michel D’Hooghe, preses van het medisch comité van de FIFA, nemen de bekerende clubs deze week best voorzorgen. “Spelen in vrieskou hoeft geen bezwaar te zijn omdat spelers bewegen. Een half uur stilstaan is iets anders. Doelmannen raad ik dan ook aan om zo veel mogelijk in beweging te blijven. Voor Simon Mignolet zal dat geen probleem zijn, hij staat toch de helft van de tijd aan de middellijn”, zegt D’Hooghe met een kwinkslag. “Een doelman kan ook een extra warmtebron voorzien. Er bestaan nu zo van die warmtezakjes. Thermische kledij is voor alle spelers aangewezen.” Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals balsemende zalfjes beveelt D’Hooghe niet meteen aan.

“De opwarming moet bij vrieskou wel progressief en nog meer doorgedreven gebeuren”, zegt D’Hooghe. “Je mag niet direct met ijskoude spieren naar doel shotten. Maximale belasting op koude spieren verhoogt het risico.”

Tot slot ontdoen spelers zich tijdens de rust best van hun bezwete kledij en starten de tweede helft met een nieuwe uitrusting. Voor invallers kunnen moonboots (sneeuwlaarzen) helpen om de voeten warm te houden.

