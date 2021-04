U kan zondag uw favoriete club sowieso volgen: Eleven biedt alle matchen gratis aan via website en app

Club Brugge Terugkeer Emmanuel Dennis naar Club lijkt uitgeslo­ten, aanvaller praat met Atalanta

13 april Van de bank in Brugge naar die in Keulen. Veel plezier heeft Emmanuel Dennis (23) nog niet beleefd aan zijn uitleenbeurt in de Bundesliga. Meer nog: dit weekend liet FC Köln-coach Markus Gisdol de Nigeriaan zelfs uit de selectie. Dennis en zijn entourage blijven alvast niet bij de pakken zitten. Sinds vorige week zijn de gesprekken met onder meer Atalanta Bergamo opgestart. Een terugkeer naar Club Brugge lijkt van Dennis’ zijde alvast uitgesloten. Het is aannemelijk dat ook Philippe Clement en co niet staan te springen om hem terug te nemen, al wil Club wél graag het juiste bedrag vangen voor de vleugelspits die nog tot juni 2022 onder contract ligt.