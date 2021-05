Tweeklapper van herboren Vanaken, hattrickheld Thorstvedt en geweldige goal van jonge Gentse spits: de samenvattingen van voorlaatste play-off-speeldag

Jupiler Pro LeagueNa zes goals in het Lotto Park is Club Brugge kampioen. Eerder op de dag had Racing Genk de spanning opgebouwd na een vlotte zege tegen Antwerp. Hattrickheld Kristian Thorstvedt was de grote man in de Luminus Arena. In de Europe Play-offs is het razend spannend om het resterende Europese ticket. AA Gent klopte Standard, KV Mechelen boog een scheve situatie om tegen KV Oostende. Kijk hieronder naar alle samenvattingen van de voorlaatste speeldag.